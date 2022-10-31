У нас взагалі немає що їсти — як живуть місцеві у Бахмуті без крамниць, світла та води

Для жителів міста Бахмут на Донеччині, яке через постійні російські обстріли опинилося на межі гуманітарної катастрофи, організували роздачу хліба. Власний хлібокомбінат у місті не працює.

Також не вивозять побутові відходи, немає електрики, води, газу, опалення та зв’язку.

У місті численні руйнування цивільних об’єктів. А внаслідок обстрілів чи не щодня гинуть мирні жителі.

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Днями тут зачинився останній супермаркет. За даними Бахмутської міськради, тепер тут можна скупитися лише у невеличких приватних крамницях. Вони працюють в обмеженому режимі, більшість — до першої години дня.

Місцевий житель Михайло Тарасов ділиться, що їсти практичного немає що. Іноді доводиться просити допомоги в українських військових з пошуком провізії. Але з відсутністю води та світла доводиться справлятись самотужки.

Виживаємо якось, — підсумовує Михайло.

До календарної зими залишилось близько місяця, хоча перші заморозки синоптики прогнозують у Бахмуті вже за кілька днів, тож першочерговим завданням для місцевих стала заготівля дров та вугілля. Міська рада облаштовує пункти обігріву, подекуди латають пошкоджені дахи та вікна.

Водночас російські артилерійські залпи місцеві жителі та волонтери чують тут щодня. Окупанти вже майже півроку піддають Бахмут ракетним обстрілам. Лише за останній тиждень загинуло щонайменше 14 мирних жителів.

Найбільш небезпечні — східна та південна околиці міста. Туди не можуть виїхати навіть працівники ДСНС, щоб допомогти людям під завалами.

З 73-тисячного населення Бахмута виїхало 90% мешканців. Ті, хто лишився, кажуть, що їм просто немає куди подітись, тому й вирішили бути вдома.

Водночас Донецький напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, тривають тяжкі бої за Бахмут. Читай, чому Бахмут надзвичайно важливий для російських окупантів.

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