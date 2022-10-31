У нас вообще нечего есть — как живут местные в Бахмуте без магазинов, света и воды

Для жителей города Бахмут Донецкой области, который из-за постоянных российских обстрелов оказался на грани гуманитарной катастрофы, организовали раздачу хлеба. Собственный хлебокомбинат в городе не работает.

Не вывозят бытовые отходы, нет электричества, воды, газа, отопления и связи.

В городе многочисленные разрушения гражданских объектов. А в результате обстрелов ежедневно гибнут мирные жители.

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На днях здесь закрылся последний супермаркет. По данным Бахмутского горсовета, теперь здесь можно скупиться только в небольших частных магазинах. Они работают в ограниченном режиме, большинство — до часу дня.

Местный житель Михаил Тарасов делится, что есть практического нечего. Иногда приходится просить помощи у украинских военных в провизии. А вот с отсутствием воды и света уже приходится справляться своими силами.

Выживаем как-то, — подытоживает Михаил.

До календарной зимы осталось около месяца, но первые заморозки синоптики прогнозируют в Бахмуте уже через несколько дней, поэтому первоочередной задачей для местных стала заготовка дров и угля. Городской совет обустраивает пункты обогрева, кое-где заделывают поврежденные крыши и окна.

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В то же время, российские артиллерийские залпы местные жители и волонтеры слышат здесь каждый день. Оккупанты уже почти полгода подвергают Бахмут ракетным обстрелам. Только за последнюю неделю погибли по меньшей мере 14 мирных жителей.

Наиболее опасны восточная и южная окраины города. Туда не могут выехать даже работники ГСЧС, чтобы помочь людям под завалами.

Из 73-тысячного населения Бахмута выехали 90% человек. Оставшиеся говорят, что им просто некуда деваться, потому и решили оставаться дома.

В то же время, Донецкое направление остается одним из самых горячих на фронте, продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Читай, почему Бахмут чрезвычайно важен для российских оккупантов.

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