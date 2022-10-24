Бої за Бахмут: місія Росії — захопити місто до кінця жовтня та фальсифікація перемог ворогом

Одним із найгарячіших напрямків фронту залишається Донецький. Українські військові з усіх сил стримують ворога, дають йому відсіч та намагаються відкинути назад.
Тяжкі бої тривають у Бахмуті. Окупанти мають якесь нездорове тяжіння до цього міста. Вони намагаються показати свою “міць” та “силу” й захопити місто. Їм це ніяк не вдається, тому вони імітують успіхи на цьому напрямку, продовжуючи штурмувати Донеччину.
Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що 20 жовтня армія РФ продовжила завдавати наземних ударів у Донецькій області. У Генштабі повідомили, що ЗСУ відбивали атаки окупантів у районі Бахмута.
Але у своїй пропаганді Росія стверджує, що найманці ПВК Вагнера зазнали успіхів на цьому напрямку. В ISW наголосили, що не можуть самостійно перевірити ці заяви Росії.
Російські пропагандистські ЗМІ публікують карти, де нібито Росія захопила більшу частину Бахмута. Але тут є розбіжності, адже росіяни неодноразово казали, що російська армія вже була у Бахмуті. Тож, за версією пропагандистів, цей населений пункт вони “захоплюють” неодноразово.
Тому у звіті ISW йдеться про те, що, ймовірно, Росія фальсифікує заяви про наступ на Бахмут.
Роблять вони це для того, щоб зобразити себе переможцями принаймні в одному секторі на тлі втрат, що тривають на північному сході й півдні України, — йдеться у звіті.
Роблять вони це для того, щоб зобразити себе переможцями принаймні в одному секторі на тлі втрат, що тривають на північному сході й півдні України, — йдеться у звіті.
За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, президент РФ Володимир Путін наказав захопити Бахмут до кінця жовтня. Там зараз епіцентр тяжких боїв.
— У Донецькій області ворог здійснює наступ. Росія вже вп’яте з початку повномасштабного вторгнення поставила своїм військам термін, коли вони повинні повністю вийти на кордони Донецької області. У них зараз план, що до кінця цього місяця вони повинні повністю зайняти Бахмут. Тому, справді, там дуже важкі бої, — сказала вона.
Росіяни усіма силами намагаються втримати території, які були окуповані до 24 лютого. Військовий експерт Денис Попович розповів для Еспресо про бої у Бахмуті.
За його словами, місто потерпає від серйозних обстрілів, але основні бої точаться на східних і південних околицях міста.
Бойові дії супроводжуються тим, що росіяни захоплюють наші позиції, потім ми їх відбиваємо.
Бойові дії супроводжуються тим, що росіяни захоплюють наші позиції, потім ми їх відбиваємо.
Також він зазначив, що росіяни перекидають свої сили та намагаються будувати захисні споруди у районах Сватового та Кремінної.
А видання The Washington Post зазначає, що амбіції російського олігарха Євгена Пригожина — засновника ПВК Вагнера — переважають над будь-якою стратегічною логікою у боротьбі за Бахмут.
Олігарх кидає найманців на той напрямок, ймовірно, через те, що бачить у цьому політичну вигоду. Можливо, це для нього як трофей.
Інститут вивчення війни у звітах називає дії Пригожина в Бахмуті “несуттєвими з оперативної точки зору” після втрати Росією Ізюма.
Військовий експерт Олександр Коваленко у своєму Telegram зазначає, що в Бахмуті все дуже непросто, але є позитивні тенденції.
Він зазначив, що окупанти дедалі більше обстрілюють місто, а не позиції українських військових. Це відбувається, коли вони мають тяжку ситуацію і поразки на фронті.
За його словами, найближчими тижнями у Бахмуті буде навіть складніше, ніж уже було.
— Основний удар припадатиме саме по цивільних.
Але це ознака конвульсій окупантів і неминучої їхньої поразки, — зазначив він.
Але це ознака конвульсій окупантів і неминучої їхньої поразки, — зазначив він.
Ще одним позитивним моментом він називає розширення “сірої” зони у районі міста.
— “Сірою” зоною стають ділянки, що раніше контролювалися російськими окупаційними військами. Навіть не стільки російськими військами, як їхньою дірявою псевдоелітою Вагнер.
Тобто вони фізично не можуть їх утримувати й змушені відходити. Не можуть утримувати ті, хто “кращі за інших” і кому це утримання не можуть повноцінно забезпечити. І це дуже багатонадійна ситуація, — пояснює експерт.
Росіяни не можуть впоратися з ЗСУ на фронті, тому тероризують мирне населення та готують провокації. Окупанти замінували дамби та агрегати Каховської гідроелектростанції в Херсонській області. Раніше ми розповідали, що буде, якщо вибухне Каховська ГЕС.
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