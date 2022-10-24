Бої за Бахмут: місія Росії — захопити місто до кінця жовтня та фальсифікація перемог ворогом

Одним із найгарячіших напрямків фронту залишається Донецький. Українські військові з усіх сил стримують ворога, дають йому відсіч та намагаються відкинути назад.

Тяжкі бої тривають у Бахмуті. Окупанти мають якесь нездорове тяжіння до цього міста. Вони намагаються показати свою “міць” та “силу” й захопити місто. Їм це ніяк не вдається, тому вони імітують успіхи на цьому напрямку, продовжуючи штурмувати Донеччину.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що 20 жовтня армія РФ продовжила завдавати наземних ударів у Донецькій області. У Генштабі повідомили, що ЗСУ відбивали атаки окупантів у районі Бахмута.

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Але у своїй пропаганді Росія стверджує, що найманці ПВК Вагнера зазнали успіхів на цьому напрямку. В ISW наголосили, що не можуть самостійно перевірити ці заяви Росії.

Російські пропагандистські ЗМІ публікують карти, де нібито Росія захопила більшу частину Бахмута. Але тут є розбіжності, адже росіяни неодноразово казали, що російська армія вже була у Бахмуті. Тож, за версією пропагандистів, цей населений пункт вони “захоплюють” неодноразово.

Тому у звіті ISW йдеться про те, що, ймовірно, Росія фальсифікує заяви про наступ на Бахмут.

Роблять вони це для того, щоб зобразити себе переможцями принаймні в одному секторі на тлі втрат, що тривають на північному сході й півдні України, — йдеться у звіті.

Чому Росія хоче захопити Бахмут

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, президент РФ Володимир Путін наказав захопити Бахмут до кінця жовтня. Там зараз епіцентр тяжких боїв.

— У Донецькій області ворог здійснює наступ. Росія вже вп’яте з початку повномасштабного вторгнення поставила своїм військам термін, коли вони повинні повністю вийти на кордони Донецької області. У них зараз план, що до кінця цього місяця вони повинні повністю зайняти Бахмут. Тому, справді, там дуже важкі бої, — сказала вона.

Про бої у Бахмуті

Росіяни усіма силами намагаються втримати території, які були окуповані до 24 лютого. Військовий експерт Денис Попович розповів для Еспресо про бої у Бахмуті.

За його словами, місто потерпає від серйозних обстрілів, але основні бої точаться на східних і південних околицях міста.

Бойові дії супроводжуються тим, що росіяни захоплюють наші позиції, потім ми їх відбиваємо.

Також він зазначив, що росіяни перекидають свої сили та намагаються будувати захисні споруди у районах Сватового та Кремінної.

А видання The Washington Post зазначає, що амбіції російського олігарха Євгена Пригожина — засновника ПВК Вагнера — переважають над будь-якою стратегічною логікою у боротьбі за Бахмут.

Олігарх кидає найманців на той напрямок, ймовірно, через те, що бачить у цьому політичну вигоду. Можливо, це для нього як трофей.

Інститут вивчення війни у звітах називає дії Пригожина в Бахмуті “несуттєвими з оперативної точки зору” після втрати Росією Ізюма.

Військовий експерт Олександр Коваленко у своєму Telegram зазначає, що в Бахмуті все дуже непросто, але є позитивні тенденції.

Він зазначив, що окупанти дедалі більше обстрілюють місто, а не позиції українських військових. Це відбувається, коли вони мають тяжку ситуацію і поразки на фронті.

За його словами, найближчими тижнями у Бахмуті буде навіть складніше, ніж уже було.

— Основний удар припадатиме саме по цивільних.

Але це ознака конвульсій окупантів і неминучої їхньої поразки, — зазначив він.

Ще одним позитивним моментом він називає розширення “сірої” зони у районі міста.

— “Сірою” зоною стають ділянки, що раніше контролювалися російськими окупаційними військами. Навіть не стільки російськими військами, як їхньою дірявою псевдоелітою Вагнер.

Тобто вони фізично не можуть їх утримувати й змушені відходити. Не можуть утримувати ті, хто “кращі за інших” і кому це утримання не можуть повноцінно забезпечити. І це дуже багатонадійна ситуація, — пояснює експерт.

Росіяни не можуть впоратися з ЗСУ на фронті, тому тероризують мирне населення та готують провокації. Окупанти замінували дамби та агрегати Каховської гідроелектростанції в Херсонській області. Раніше ми розповідали, що буде, якщо вибухне Каховська ГЕС.

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