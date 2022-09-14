Люди

Чотири місяці не виходили на вулицю: поліція евакуювала сім’ю з Бахмута

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 14 Вересня 2022, 07:00

Більше відео
0:03:34
Іван Гавриль
Учитель зібрав мільйон на потреби ЗСУ: закарпатському волонтерові допомагала вся школа
0:02:20
Бліндаж
Стелять сіно, щоб було тепліше — як живуть українські військові в бліндажах
0:02:22
перехоплені розмови
“Анжела, прощавай. Нам кінець”! Нові перехоплені розмови російських окупантів
0:05:59
Олександр Кривошея втратив бізнес, але знищив окупантів
Втратити бізнес, але знищити окупантів! Як фермер із Київщини навів ЗСУ на місце розташування росіян
Дивитись більше

Останні відео
Експорт зерна фото

Як працюють зернові угоди: рівень експорту, плани на порти та чи справді Україна рятує світ від голоду
0:02:20
Евакуація
Чотири місяці не виходили на вулицю: поліція евакуювала сім’ю з Бахмута
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 14 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:03:34
Іван Гавриль
Учитель зібрав мільйон на потреби ЗСУ: закарпатському волонтерові допомагала вся школа
0:04:01
Музей російсько-української війни: що відомо про проект та артефакти
Перетворити посольство РФ на музей війни — що відомо про проект та які артефакти там будуть
0:05:03
Краматорськ
Замість нових життів — руйнація і смерть: російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Краматорську
0:02:20
Бліндаж
Стелять сіно, щоб було тепліше — як живуть українські військові в бліндажах
0:01:43
Вознесенськ
“Бойова пшениця”: росіяни стріляють по елеваторі у Вознесенську та звітують про знищення військових складів
0:02:25
Ситуація у Харкові — 13 вересня 2022
Злочин проти мирних жителів! Окупанти знову накрили Харків шквальним вогнем
Якими мають бути гарантії безпеки для України: виступ Єрмака
Україна отримає гарантії безпеки! Які країни можуть підписати Київський безпековий договір
Більше відео
Експорт зерна фото
Читати далі
Як працюють зернові угоди: рівень експорту, плани на порти та чи справді Україна рятує світ від голоду
Карта бойових дій в Україні
Читати далі
Актуальна карта бойових дій в Україні 14 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь