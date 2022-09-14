Чотири місяці не виходили на вулицю: поліція евакуювала сім’ю з Бахмута

Донеччину ворог нещадно обстрілює щодня. В області наголошують — врятувати життя людям може тільки евакуація. І вона триває. Під снарядами правоохоронці та волонтери вивозять мирне населення з прифронтових міст і селищ.

Інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області Павло Дяченко каже: останніми днями помста росіян особливо відчутна, бо ті не припиняють обстріли ні на мить.

Є інформація про багатьох загиблих і постраждалих. Здебільшого удари трапляються вночі. Місто обстрілюють артилерією, касетними боєприпасами.

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Попри постійні обстріли у місті, в якому до великої війни жило понад 70 тисяч люду, нині лишається зо 20 тисяч. Виїхати самотужки під ворожим вогнем у людей часто немає змоги, тож допомагає поліція. Одна з таких сімей вперше за чотири місяці вийшла на вулицю саме під час евакуації.

Напередодні багатодітну сім’ю, яка чотири місяці не виходила на вулицю, евакуювали з Бахмута: місто за лічені кілометри до лінії фронту. Окупанти не полишають спроб штурмувати місто, але через власну неспроможність армійці вдаються до терору місцевого населення.

Жінка з трьома дітьми зателефонувала до поліції з проханням допомогти виїхати з міста. Усе треба робити швидко, бо на фоні постійно рвуться снаряди — і ніколи не знаєш, куди прилетить наступного разу.

Поліція допомогла — сім’я доїхала успішно, тепер всі вони у безпеці.

Загалом за допомогою поліції за минулу добу з Донеччини евакуювали понад 300 людей, а з початку обов’язкової евакуації — зо 16 000 осіб. Вкотре у регіоні наголошують — евакуація єдине, що може врятувати життя.

Про сім’ю, яка місяць намагалася виїхати з Донеччини, читай у нашому попередньому матеріалі.

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