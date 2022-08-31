Обов’язкова евакуація: як відбувається та чи можуть до неї примусити

Останній місяць з Донецької області було оголошено обов’язкову евакуацію. Нині відомо про 10 тисяч людей, що виїхало з області. Влада закликала громадян до цього кроку через постійні обстріли з боку військових РФ та небезпеку для життя українців.

Нині також у черзі на примусову евакуацію й Миколаївська, Запорізька та Харківська області через ядерну небезпеку, яку Росія розігрує на Запорізькій АЕС.

То що таке обов’язкова евакуація, як діяти, якщо її оголосили, та чи можна примусити громадян, котрі самотужки не захочуть покидати домівки?

Що таке обов’язкова евакуація?

Обов’язкова евакуація передбачена Кодексом цивільного захисту. Органи місцевого самоврядування можуть оголосити про евакуацію громадян під час війни із зони активних воєнних дій.

До евакуації з Донецької області залучені також СБУ та Укрзалізниця.

Причини евакуації

Такий крок має декілька причин. Але всі вони беруть початок з одного — небезпека для життя громадян України.

По-перше, Росія не припиняє обстріли Донецької області, міста та населені пункти практично повністю знищені, тож людям ніде жити.

По-друге, саме через це люди можуть просто не пережити цьогорічну зиму, бо в області не залишилося вцілілих об’єктів інфраструктури. На Донеччині не буде газу та світла.

Що означає евакуація для українських родин?

Евакуація — це не квиток в один кінець. Держава повністю забезпечить евакуйованих громадян безоплатним житлом, фінансовою допомогою після прибуття на нове місце проживання, допомогою у харчуванні та побуті, надає медичний та соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних організацій.

Ті, хто бажає виїхати з небезпечних регіонів, мають залишити заявку за номером телефону:

+38(098)-890-33-18 або 1548

Після дзвінка приїдуть представники місцевої влади у супроводі ДСНС: вони дадуть точну інструкцію, куди і як їхати, опираючись на поточну ситуацію у регіоні. Також ці люди можуть допомогти зібратися та довезуть до місця евакуації.

До безпечних регіонів людей доправляють потягами та автобусами. Під час дороги їм допомагають оформити довідку ВПО, а одразу по прибуттю на нове місце проживання видають першу фінансову допомогу у розмірі дві та три тисячі гривень дорослим та дітям чи особам з інвалідністю відповідно.

За безпечних умов люди можуть евакуйовуватись самотужки, вони все одно отримають такі ж послуги та допомогу від держави.

Обов’язкова чи примусова: де різниця?

Громадяни можуть відмовитися від обов’язкової евакуації, бо примусово людей не вивезуть — це забезпечує українське законодавство. Але в такому випадку людина повинна написати відмову від евакуації за станом здоров’я чи з інших суб’єктивних причин.

У такому документі людина засвідчує, що сама відповідає за себе, а батьки засвідчують про відповідальність і за життя своїх дітей. Цей документ необхідний для органів, що займаються евакуацією жителів з небезпечних регіонів.

Покарання за відмову від евакуації немає. Людина на свій страх та ризик вирішує залишитися у небезпечних регіонах.

Дивись, як живуть люди під постійним вогнем окупанта та чому безпечніше евакуюватися у нашому матеріалі.

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