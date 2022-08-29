Якщо станеться вибух на ЗАЕС. Чи готова Миколаївщина до евакуації

У світі зависла загроза вибуху на Запорізькій АЕС. Якщо станеться вибух, евакуація людей має відбуватися без паніки та вже має бути все для цього готове.

Віталій Кім розповів, як проходитиме евакуація на Миколаївщині та що для цього роблять.

Ми розпочали тренування з підготовки та набору людей. Також багато чого залежатиме від погоди та напряму вітру, – розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Важливою причиною евакуації стає і зима. Через постійні обстріли можуть бути проблеми з постачанням тепла.

Зиму пережити буде дуже непросто, але евакуація відбуватиметься за бажанням людей, — прокоментував Віталій Кім.

Детальніше про ситуацію у Миколаївській області – дивіться у відео.

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