Україна

Якщо станеться вибух на ЗАЕС. Чи готова Миколаївщина до евакуації

Іван Воронков, відеоредактор Вікна-Новини 29 Серпня 2022, 19:30

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