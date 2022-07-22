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Боялася заснути й не побачитися з сім’єю. Жінка з Миколаївщини пригадує пекельні місяці під окупацією і не може стримати сліз

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Липня 2022, 09:00
Історія жінки з Миколаївщини, що була жила в окупації два місяці

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