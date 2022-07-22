Боялась уснуть и не увидеться с семьей. Женщина из Николаева вспоминает адские месяцы под оккупацией и не может сдержать слез

Снигиревку, город Николаевской области, оккупанты захватили в марте и начали там свой террор. У местных забирали последнюю еду, выгоняли их на улицы, а сами поселялись в их домах. Два месяца, которые пришлось прожить под оккупацией, местная жительница Наталья вспоминает с ужасом. Говорит, предпочла бы забыть все как страшный сон, но не может.

— Я там практически не спала. Мы с мужем дежурили: то он сторожит, то я, то старший сын. Но я все равно боялась… Боялась уснуть и больше не увидеться с семьей. Я их очень люблю, — рассказывает Наталья.

Издевательства российских военных

Женщина вспоминает эти адские два месяца под оккупацией и не может сдержать слез. Говорит, российские военные издевались над местными, как могли.

— К нам домой зашли четверо мужчин с автоматами. Это было в марте. Обзывали “бандерами”. Мужу приказывали, чтобы шел воевать за Россию.

Когда он ответил, что родился в Украине и здесь умрет, избили его.

— Я испугалась. Отдала им все деньги, еду, чтобы отстали. Хорошо, что муж перед тем немного консервации в огороде закопал, так мы какую-то еду, — вспоминает женщина.

Счастье, что оккупанты не выгнали их с маленьким ребенком на улицу, говорит Наталья. Ее младшему сыну на тот момент было всего три месяца. Среди местных массово были подобные случаи.

— Люди должны жить по подвалам, тогда как российские военные в их квартирах веселились. У кого какая техника была, все уничтожали. Мы жили скромно.

Я долго собирала детские деньги на стиральную машину, чтобы легче было. Они ее тоже разбили, когда к нам домой приходили, — рассказывает Наталья.

Как семья уехала из Снигиревки

Женщина очень хотела выехать из Снигиревки, но боялась, что окажутся вместе с детьми на улице из-за нехватки средств. Ее убедила сестра.

Она позвонила мне и говорит: “Неужели ты готова смотреть, как умирают твои дети?”

— Это меня так задело. И тогда я подумала, что лучше уж менять приюты, чем оставаться в Снигиревке с оккупантами. Уезжать было очень сложно. Мужу пришлось оставить российским военным документы как гарантию, что нас проведет и вернется, — говорит Наталья.

С Николаевской области женщине удалось эвакуироваться во Львов. Там она остановилась в приюте, организованном благотворительным фондом Твоя Опора вместе с партнерами. Шелтер очень нуждается в поддержке. Ведь там сейчас находятся более сотни украинцев в основном из Донецкой, Луганской, Херсонской и Николаевской областей.

Но в целом вместительность приюта до 180 человек, и регулярно эвакуационным поездом приезжают еще люди, которые не могут оставаться дома или вообще потеряли свой дом.

Поддержать убежище можно по ссылке.

Детали о шелтере:

Адрес: Львов

Контактный номер: 096 312 87 08 (Viber, WhatsApp, Telegram)

О наличии свободных мест дополнительно уточняй по телефону

Приют работает круглосуточно

Заселение возможно с 6:30 до 21:30 ежедневно

К сожалению, война разделяет семьи. Женщины и дети вынуждены ехать на относительно безопасную территорию Украины или за границу, а мужчины остаются дома. Раньше мы рассказывали историю переселенки, папа которой остался в оккупации. Девушка сильную скучает по своему отцу.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!