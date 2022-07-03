“Война разделила мою семью.” История переселенки, у которой папа остался в оккупации

19-летняя переселенка Наталья Романенко успела покинуть родной город Купянск Харьковской области еще до того, как он попал под оккупацию россиян. Но, к сожалению, ей пришлось пережить первые самые страшные дни бомбардировки Киева.

В пять утра разбудила своего парня с криками, что началась война.

Когда услышала взрыв, беспокоилась больше не о себе, а о родных, которые остались в разных уголках Украины. Сестра жила в Харькове, а папа в родном Купянске.

Отец девушки призывного возраста – всего 46 лет. Поэтому мужчине практически невозможно вырваться из-под оккупации. Девушка опасается, что его просто не выпустят.

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Раньше Наталью успокаивало, что хотя бы дозвониться папе она могла. Однако недавно связь прервалась. Девушка не говорила с отцом две недели и не знает, что с ним. Люди в ее родном городе вынуждены выезжать в Луганскую область, чтобы позвонить кому-то.

Одно лишь упоминание, что скоро у него день рождения, а дочь не сможет поздравить папу с праздником лично, доводит ее до слез.

До такого отчаяния не приводили даже испытания, которые пришлось пройти, когда Наталья жила в паркинге со своим парнем. Тогда с ними было еще около сотни человек. Немало было студентов из соседского общежития.

Очень запомнилась девушка, у которой при себе была только вода и каремат. Как выяснилось позже, у нее в Украине была только бабушка, дом которой тоже был под обстрелами. Потому позже Наталья помогла студентке поехать к маме, которая жила в Польше.

Мы делились всем. Были большой семьей.

На их крыше жили украинские военные, которых подкармливал весь подъезд. Наталья говорит, что ребята были очень хорошие и пытались успокоить людей, когда было слишком громко.

Сама девушка была поражена, когда увидела, что другие люди тоже неравнодушны. Окна квартиры выходили на Житомирскую трассу. ВСУ ехали в Гостомель, а люди из него. Тогда мирные жители пытались забросить еду и сигареты военным прямо в танки. Было 25 февраля. Девушка делится, что это было очень трогательно.

Однако при всей поддержке и сплоченности, было принято решение эвакуироваться. О специальных автобусах Наталья не знала, поэтому вместе со своим парнем шла пешком на железнодорожный вокзал.

Вместе пара отправилась в Винницу, где жила мама парня. Уже во время ужина женщина увидела, что Наталья привезла с собой собственноручно испеченную буханку хлеба. Это настолько поразило ее, что она не смогла сдержать слез.

Напомним, ранее мы рассказывали истории украинцев, которые были эвакуированы через Крым.

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