Рассказы

Били, заставляли раздеваться, забирали деньги: истории украинцев, эвакуировавшихся через Крым

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 июня 2022, 21:00
Як українці евакуюється через Крим
Фото: Pexels

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