Били, заставляли раздеваться, забирали деньги: истории украинцев, эвакуировавшихся через Крым

Чтобы выехать из оккупированных территорий, украинцам нужно пройти настоящий ужас. Оккупанты останавливают на каждом блокпосте, угрожают расстрелом или предлагают ехать в оккупированный Крым.

Иногда украинцы так и поступают, а потом выезжают в другие страны через территорию РФ. Некоторые из них согласились рассказать, что им пришлось пережить при попытке выехать через Крым.

Украинки, которым удалось выехать в Грузию, просят не называть их имена, поэтому они будут изменены.

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Сменила четыре автобуса и больше суток ехала в Грузию

Светлана прожила около 40 лет в Херсонской области. В ее поселок Голопристанское оккупанты пришли незадолго после начала полномасштабного наступления.

Женщина рассказала, что захватчики заняли дом соседей. Ей было страшно жить рядом с русскими военными, поэтому она сразу искала пути эвакуироваться, однако не могла покинуть пожилую свекровь.

— В начале мая муж сказал, чтобы я уезжала с детьми. Сказал, что останется с мамой, а мы должны были спасаться, — рассказывает женщина.

Женщина взяла с собой только большую сумку и несколько пакетов. Через пару часов автобус доехал до Армянска.

Мы там простояли, наверное, три-четыре часа. Мужчин выводили и допрашивали отдельно, а у нас просто проверяли документы, вещи и смотрели наши телефоны.

Меня спросили, воюет ли мой муж. Я сказала, что нет, — рассказывает Светлана.

Женщина доехала до Севастополя, где пересела на другой автобус, на нем поехала во Владикавказ. Оттуда уже другим автобусом доехала до контрольно-пропускного пункта с Грузией.

— Я очень боялась, что нас не пропустят и мы здесь останемся. У меня не было ни знакомых, ни родственников в Грузии, но сказала, что моя односельчанка живет в Тбилиси и нас пригласила к себе. Детали у меня не расспрашивали, мы разговаривали максимум десять минут, — говорит Светлана.

Сейчас женщина находится в Батуми, ее с детьми приютила грузинская семья. Женщина ищет работу. Вспоминает, что путь занял более суток и стоил ей почти $2000 на троих. Эти деньги они откладывали на покупку автомобиля.

Боялась, что заберут в фильтрационный лагерь

Екатерина была в Херсоне до конца мая. Выезжали с оккупированной территории автомобилем вчетвером: Екатерина, ее подруга и еще одна женщина с ребенком. Их дорога тоже длилась больше суток. Несколько раз останавливались, чтобы поспать.

Екатерина говорит, что боялись разговаривать с россиянами, поэтому не хотели арендовать жилье или гостиницу.

— Был такой страх, что они нас сдадут и заберут. Я много читала о том, что у них есть фильтрационные лагеря. Мы не хотели задерживаться в России. Чтобы быстрее ехать и меньше останавливаться, сменяла подругу за рулем, когда она уставала, — рассказывает девушка.

Когда компания женщин доехала до Армянска, их допрашивали около часа.

Они (русские военные, — ред.) сказали, что я очень красивая, и начали смеяться. Тогда я очень испугалась. Почему-то подумала, что они будут меня насиловать. Но после этого меня отпустили, — говорит она.

Сейчас женщина находится в Тбилиси, с подругой арендуют квартиру. Очень хочет вернуться в Украину, планирует уехать к родственникам в Одесскую область.

Светлане и Екатерине удалось относительно легко уехать через Крым. Светлана рассказала, что от других людей в Грузии она слышала страшные истории об издевательствах и многочасовых допросах.

Людей избивали, заставляли раздеваться, забирали деньги. Свидетельствовать об этом никто не хочет, но такие истории распространяются среди людей, говорит женщина.

Законно ли выезжать через Крым?

Многие украинцы не решаются эвакуироваться через оккупированный полуостров. Ведь, согласно украинскому законодательству, это незаконно: в паспорте украинца не будет отметки о пересечении границы. Однако на днях представительство президента Украины в Автономной Республике Крым разъяснило, что выезд с целью эвакуации не может считаться нарушением закона.

Некоторые территории Украины находятся в оккупации уже около четырех месяцев. Ранее мы рассказывали историю мужчины из Новой Каховки, пробывшего в оккупации три месяца.

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