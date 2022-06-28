Рассказы
Эксклюзив

Не хотел, чтобы мой ребенок жил под “русским миром”. История мужчины, три месяца пробывшего в оккупации

Даниэла Долотова, редактор сайта 28 июня 2022, 07:00
Історія чоловіка, який три місяці пробув в окупації
Фото: Pexels, Facebook

Эксклюзивы
Історія жительки Миколаївщини, якій вдалося вибратись з окупації
“Мы поубиваем вас, ваших детей и внуков”: история жительницы Николаевской области, которой удалось выбраться из оккупированного села
Аліна Байкова про підтримку України
Топ-модель Алина Байкова о бойкоте России, привлечении внимания к войне в Instagram и токсичных отношениях с бывшим
Інтерв'ю зі Славою Балбеком 26.06.2022 - як відбудовуватимуть УкраїнуІнтерв'ю зі Славою Балбеком 26.06.2022 - як відбудовуватимуть Україну
Украина не просто отстроится, а покажет развитие — разговор с архитектором Славой Балбеком о жизни и новых проектах для украинцев
Килиммен
Килиммен из Kalush Orchestra: Моя мечта – чтобы никто в мире не слушал русского языка и музыки
Смотреть больше

Больше новостей
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 28 июня
Обстріли Кременчука 27 червня
Мощный обстрел Кременчуга. Россия попала в ТРЦ, есть погибшие — что известно
Почему семейные отношения пускают трещину во время войны?
Ты меня больше не любишь, или почему во время войны люди расходятся
Что такое социальная самоизоляция?
Не хочу никого видеть и слышать: что такое социальное самоизолирование и почему это тоже норма
Смотреть больше

Материалы по теме

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 28 июня
Обстріли Кременчука 27 червня
Мощный обстрел Кременчуга. Россия попала в ТРЦ, есть погибшие — что известно
Почему семейные отношения пускают трещину во время войны?
Ты меня больше не любишь, или почему во время войны люди расходятся
Что такое социальная самоизоляция?
Не хочу никого видеть и слышать: что такое социальное самоизолирование и почему это тоже норма

Видео
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 червня

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 28 июня
Обстріли Кременчука 27 червня
Мощный обстрел Кременчуга. Россия попала в ТРЦ, есть погибшие — что известно
Baykar
Тронуты солидарностью и решительностью: компания Baykar бесплатно предоставит три Байрактара Украине
Володимир Зеленський і Мая Санду
Зробимо все, щоб РФ не загрожувала нікому: про що говорили Володимир Зеленський з президенткою Молдови Маєю Санду у Києві
Володимир Зеленський і Мая Санду
Сделаем все, чтобы РФ не угрожала никому: о чем говорили Владимир Зеленский с президентом Молдовы Маей Санду в Киеве
Нові санкції чекають РФ після саміту держав G7
Без золота и современных технологий: о каких новых санкциях против РФ договорились участники саммита государств G7
0:04:45
Синезий саксофонист
Играл украинские песни прямо на оккупационном блокпосте! 13-летний Синезий поднимал боевой дух во время эвакуации
Воєнні перемоги України за всі часи
Огонь казаков не берет! Как Украина побеждала в битвах со времен Киевской Руси и до сих пор
Вибухи в Одесі 27 червня
В отчаянии применяют стратегическую авиацию: ракетные удары по Одессе в ночь на 27 июня
0:06:27
Жданов про тактику Росії та збільшення ракетних обстрілів
Можно было ожидать такую себе месть: Жданов о тактике России и увеличении ракетных обстрелов
Больше видео
Історія жительки Миколаївщини, якій вдалося вибратись з окупації
Читать дальше
“Мы поубиваем вас, ваших детей и внуков”: история жительницы Николаевской области, которой удалось выбраться из оккупированного села

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь