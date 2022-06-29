Розповіді

Били, змушували роздягатися, забирали гроші: історії українців, що евакуювалися через Крим

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Червня 2022, 21:00
Як українці евакуюється через Крим
Фото: Pexels

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