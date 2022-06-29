Били, змушували роздягатися, забирали гроші: історії українців, що евакуювалися через Крим

Щоб виїхати з окупованих територій, українцям треба пройти справжнє жахіття. Окупанти зупиняють на кожному блокпосту та погрожують розстрілом або пропонують їхати до окупованого Криму.

Інколи українці так і роблять, а потім виїжджають до інших країн через територію РФ. Деякі громадяни зважуються розповісти, що їм довелося пережити під час евакуації через Крим.

Українки, яким вдалося виїхати до Грузії, просять не називати їхніх імен, тож вони будуть змінені.

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Змінила чотири автобуси та понад добу їхала до Грузії

Світлана прожила майже 40 років у Херсонській області. В її селище Голопристанське окупанти прийшли незадовго після початку повномасштабного наступу.

Жінка розповіла, що загарбники зайняли будинок її сусідів. Їй було страшно жити поруч з російськими військовими, тож вона відразу шукала шляхи евакуюватися, проте не могла покинути стареньку свекруху.

— На початку травня чоловік сказав, щоб я виїжджала з дітьми. Сказав, що залишиться з мамою, а ми мали рятуватися, — розповідає жінка.

Вона взяла з собою тільки велику сумку та кілька пакетів, за кілька годин автобус доїхав до Армянська.

Ми там простояли, напевно, три-чотири години. Чоловіків виводили й допитували окремо, а в нас просто перевіряли документи, речі й дивилися наші телефони.

Мене запитали, чи воює мій чоловік. Я сказала, що ні, — розповідає Світлана.

Жінка доїхала до Севастополя, де пересіла на інший автобус, на ньому поїхала до Владикавказа. Звідти вже іншим автобусом доїхала до контрольно-пропускного пункту з Грузією.

— Я дуже боялася, що нас не пропустять і ми тут залишимося. Я не мала ні знайомих, ні родичів у Грузії, але сказала, що моя односельчанка живе у Тбілісі й нас запросила до себе. Деталей у мене не розпитували, ми розмовляли максимум десять хвилин, — говорить Світлана.

Нині жінка перебуває в Батумі, її з дітьми прихистила грузинська родина. Зараз українка шукає роботу. Пригадує, що шлях зайняв понад добу й коштував їй майже $2000 на трьох людей. Ці кошти вони відкладали на купівлю автомобіля.

Боялася, що заберуть у фільтраційний табір

Катерина була в Херсоні до кінця травня. Виїжджали з окупованої території автомобілем учотирьох: Катерина, її подруга та ще одна жінка з дитиною. Їхня дорога теж тривала понад добу. Кілька разів зупинялися, щоб поспати.

Катерина каже, що боялися розмовляти з росіянами, тож не хотіли орендувати житло чи готель.

— Був такий страх, що вони нас здадуть і кудись заберуть. Я читала багато про те, що в них є фільтраційні табори. Ми не хотіли затримуватися в Росії. Щоб швидше їхати й менше зупинятися, змінювала подругу за кермом, коли вона втомлювалася, — розповідає дівчина.

Коли компанія жінок доїхала до Армянська, їх допитували близько години.

Вони (російські військові, — ред.) сказали, що я дуже гарна, і почали сміятися. Тоді я дуже злякалася. Чомусь подумала, що вони будуть мене ґвалтувати. Але після того мене відпустили, — каже вона.

Нині жінка перебуває у Тбілісі, з подругою орендують квартиру. Дуже хоче повернутися в Україну, планує поїхати до родичів в Одеську область.

Світлані та Катерині вдалося відносно легко виїхати через Крим. Світлана розповіла, що від інших людей у Грузії вона чула страшні історії про знущання та багатогодинні допити.

Людей били, змушували роздягатися, забирали гроші. Свідчити про це ніхто не хоче, але такі історії поширюються поміж людей, — каже жінка.

Чи законний виїзд через Крим?

Багато українців оминають евакуацію через окупований півострів. Адже, згідно з українським законодавством, це незаконно: в паспорті українця не буде відмітки про перетин кордону. Проте днями Представництво президента України в Автономній Республіці Крим роз’яснило, що виїзд з метою евакуації не може вважатися порушенням закону.

Деякі території України перебувають в окупації вже близько чотирьох місяців. Раніше ми розповідали історію чоловіка з Нової Каховки, що пробув в окупації три місяці.

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