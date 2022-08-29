Если произойдет взрыв на ЗАЭС. Готова ли Николаевская область к эвакуации

В мире зависла угроза взрыва на Запорожской АЭС. Если произойдет взрыв, эвакуация людей должна происходить без паники и уже должно быть все для этого готово.

Виталий Ким рассказал, как будет проходить эвакуация в Николаевской области и что для этого делают.

Мы приступили к тренировкам по подготовке и набору людей. Также многое будет зависеть от погоды и ветра, – рассказал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Важной причиной эвакуации становится зима. Из-за постоянных обстрелов могут быть проблемы с поставками тепла.

Зиму пережить будет непросто, но эвакуация будет происходить по желанию людей, — прокомментировал Виталий Ким.

Детальнее о ситуации в Николаевской области – смотрите в видео.

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