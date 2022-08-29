Украина

Если произойдет взрыв на ЗАЭС. Готова ли Николаевская область к эвакуации

Иван Воронков, видеоредактор Викна-новости 29 августа 2022, 19:30

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