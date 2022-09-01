Пережила вибухи, окупацію та фільтрацію! Історія українки, яка цілий місяць їхала з Бердянська до Запоріжжя

Багато українців намагаються виїхати з окупованих територій. Проте ця дорога для них стає складною та довгою.

Наталія Чіповська — жителька Донецької області. Її чоловік проходив службу у Маріуполі.

На початку війни вона поїхала з міста до батька в село. Чоловік Наталії був у Маріуполі, вона сильно хвилювалася за нього й молила Бога, щоб все було добре. Жінка розповідає: під Маріуполем щодня було чутно вибухи, й вона з донькою бачила та чула, як літали ворожі літаки.

Одного дня до села приїхали кілька автобусів, з них вийшли російські військові, оглянули населення та повідомили, що село — вже окупована територія.

Наталії з донькою довелося пройти фільтрацію, щоб потрапити додому та забрати речі, які там залишилися. Виїхати з окупованої території було складно. Жінка з дитиною цілий місяць їхала з Бердянська до Запоріжжя.

Спочатку вони доїхали до Бердянська, де їх постійно повертали назад. Виїхати вдалося з п’ятого разу. Квартира жінки вціліла, але її розграбували. За її словами, двері вирізали болгаркою та винесли все, окрім меблів.

Дивись історію ще однієї жінки, життя якої зруйнувала Росія, у відео:

Останній місяць з Донецької області було оголошено обов’язкову евакуацію. Раніше ми розповідали про це детальніше.

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