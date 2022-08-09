Життя після жахливого обстрілу авто: історія евакуації подружжя з Київщини

Росіяни не раз чинили воєнні злочини проти українців. За це кожного судитимуть у міжнародному суді, допоки не досягнуть найсуворішого покарання.

Адже всюди, де ступила російська нога й увійшла техніка, є купа постраждалих, які своїми свідченнями доводять воєнні злочини росіян.

Щоб покарати, треба зібрати якомога більше показань та історій. Над цим працює правозахисна організація Центр громадянських свобод.

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Вони об’їздять уже звільнені від окупантів області й записують історії постраждалих від російського терору. Одними з тих, хто дав такі свідчення, є подружжя Жураховських із Київщини.

26 березня зеленим коридором вони намагалися виїхати з села Северинівка, однак їхню машину розстріляли російські окупанти.

Село опинилося під окупацією ще в лютому, тож люди виживали без газу, світла та води. Жити в таких умовах було неможливо.

Тож коли подружжя дізналося про коридор, одразу було вирішено виїздити. Через поганий зв’язок інформація про коридор з’явилася не одразу. Їхали Жураховські за годину від централізованої евакуації.

Далеко проїхати не встигли. На Житомирській трасі окупанти відкрили по автомобілю вогонь. Загалом на машині було щонайменше 13 кульових отворів.

У чоловіка поранення грудної клітки та ноги, а в його дружини важке поранення ноги, куля роздробила 8 см кістки.

Світлана Жураховська пережила вже з десяток операцій та досі проходить лікування.

Тим часом уже другу справу проти російських злочинців успішно довели до кінця. Читай, як російського танкіста засудили до десяти років за ґратами.