Україна

Другий, але точно не останній: як російського танкіста засудили до десяти років позбавлення волі за воєнні злочини в Україні

Даніела Долотова, редакторка сайту 08 Серпня 2022, 19:35
російського танкіста засудили до десяти років позбавлення волі за воєнні злочини

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