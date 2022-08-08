Другий, але точно не останній: як російського танкіста засудили до десяти років позбавлення волі за воєнні злочини в Україні

Як би не сподівались на безкарність російські воєнні злочинці, справедливість знайде усіх винуватців. Спочатку 23 травня Солом’янський районний суд Києва визнав російського загарбника Вадима Шишимаріна винним.

Пізніше, 24 червня, розпочався судовий процес над російським танкістом Михайлом Куліковим. Чоловік родом з міста Алейськ Алтайського краю, де він і почав свою службу в російській армії за контрактом.

31-річний росіянин був оператором-наводчиком, але 24 лютого він у складі свого військового підрозділу перетнув державний кордон України зі сторони Білорусі та набув нового статусу — окупанта.

Військові рухались у напрямку Чернігова, одночасно обстрілюючи населені пункти. 26 лютого Михайло Куліков, як він стверджує, отримав наказ від командира стріляти у багатоповерхівку, оскільки нібито там знаходився ручний автомат.

Як зазначає СБУ, військовий з танку Т-72Б поцілив у десятий поверх будинку та, на щастя, ніхто не загинув. Однак того ж дня росіянин разом зі своїм командиром потрапив у полон.

Михайло Куліков визнав себе винним ще на першому засіданні у суді, хоча й наголошував, що робив все зі страху.

Проте тепер йому лишається боятись хіба що грат, за якими він проведе десять років за порушення законів та звичаїв війни. Такий вирок окупанту 8 серпня виніс Деснянський суд Чернігова, опираючись на доказову базу, зібрану слідчими СБУ.

А щоб дізнатись, що саме може вважатись воєнним злочином, читай, які бувають закони та звичаї ведення війни.

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