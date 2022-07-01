Україна

І така доля кожного з них: окупант на лаві підсудних! У Чернігові судять російського військового

Вікторія Мельник, практикантка сайту Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 01 Липня 2022, 13:00

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