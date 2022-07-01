І така доля кожного з них: окупант на лаві підсудних! У Чернігові судять російського військового

Напевно, росіяни ішли сюди, сподіваючись, що їхні звірства та протиправні дії залишаться непокараними. Проте це зовсім не так! Учора, 30 червня, у Чернігові розпочався судовий процес над російським військовим.

Його звати Михайло Куликов, і він стріляв із танку по житловому будинку. Чоловіка та його командира підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни. За даними слідства, 26 лютого танкіст влучив у одну з квартир багатоповерхівки на околиці Чернігова та майже повністю її зруйнував.

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Того ж дня його танк підбили, а військового разом із командиром взяли в полон.

Про підсудного відомо, що він родом з Алтайського краю. Там же дислокується його військова частина. Зі своїм підрозділом Куликов перетнув український кордон 24 лютого.

А ще Куликов визнає свою провину та співпрацює зі слідством.

Попри це, йому загрожує від 8 до 12 років за ґратами. Оскільки судовий процес лише розпочався, очікуємо на продовження розслідування та засудження Куликова і йому подібних за усі скоєні злочини в Україні.

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