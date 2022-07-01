Розповіді

Поспішав на зустріч з мамою, але російська ракета була спритнішою. Історія підлітка, що пережив удар по вокзалу Краматорська

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Липня 2022, 10:00
Історія 15-річного Артема, що пережив удар по вокзалу Краматорська
Фото: Facebook

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