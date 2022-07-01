Поспішав на зустріч з мамою, але російська ракета була спритнішою. Історія підлітка, що пережив удар по вокзалу Краматорська

Ракетний удар по вокзалу Краматорська став одним із проявів жорстокості російських солдатів та їхніх воєнних злочинів. На тому вокзалі чекали на евакуацію близько 4000 осіб: жінок, дітей, літніх людей. Серед них був і 15-річний Артем.

Підліток поспішав на зустріч із мамою, але потрапив під ракетний удар. Його подруга загинула на місці, а хлопець зазнав тяжких травм. Артема ледь повернули до життя, і зробити це допоміг італійський хірург Роберто Брамбілла.

Момент ракетного удару

— Це, напевно, кінець… — хлопець згадує, що в той момент саме так і подумав, коли пролунав вибух.

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Артем чекав на евакуаційний потяг, який мав доправити його у Львів, там була його мама. За кілька хвилин до удару він вийшов з подругою випити чаю. Артем пригадує, що в одну мить в очах усе потемніло, а коли він їх розплющив, не міг поворухнутися.

Місцеві лікарі дістали уламки з кінцівок та стабілізували стан хлопця. Потім його відправили в Дніпро, звідти — у Львів.

Перебування у львівській лікарні

Хлопця привезли до лікарні Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова. Він перебував у надтяжкому стані: глибокі рани (20 см) лівого стегна, множинні уламкові ураження кінцівок. Також в Артема був пошкоджений нерв, тому він не відчував праву стопу та пальці ніг. Підлітка почав лікувати Роберто Брамбілла.

Роберто — видатний хірург. 50 років він лікує важкі поранення, 22 з яких займається саме регенеративною медициною. В Італії керує відділенням, що спеціалізується на лікуванні ран, Інституту Zucchi в місті Монца.

Але з початку повномасштабного вторгнення Роберто прибув до України як волонтер Soletere Olnus і два місяці допомагав українським медикам лікувати поранених діток та дорослих.

Італійський хірург навчив українських колег закривати дефекти м’яких тканин штучною шкірою. Це дає змогу відновити пошкоджену шкіру пацієнта, не залишаючи шрамів.

Такою штучною шкірою закрили й глибокі рани Артема. Хлопець майже місяць перебував у лікарні та пережив низку операцій і знову може ходити. Підліток зізнається, що хоче стати військовим.

Російські військові вбивають та калічать тисячі українських дітей. Раніше ми розповідали про дівчинку Сашу, яка постраждала під час ракетного удару у Затоці.

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