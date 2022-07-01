Торопился на встречу с мамой, но российская ракета была быстрее. История подростка, пережившего удар по вокзалу Краматорска

Ракетный удар по краматорскому вокзалу стал одним из проявлений жестокости российских солдат и их военных преступлений. На том вокзале ждали эвакуации около 4000 человек: женщин, детей, пожилых людей. Среди них был и 15-летний Артем.

Подросток спешил на встречу с матерью, но попал под ракетный удар. Его подруга умерла на месте, а парень получил тяжелые травмы. Артема едва вернули к жизни, и сделать это помог итальянский хирург Роберто Брамбилла.

Момент ракетного удара

— Это, наверное, конец… — парень вспоминает, что в тот момент именно так и подумал, когда раздался взрыв.

Сейчас также смотрят

Артем ждал эвакуационный поезд, который должен был доставить его во Львов, там была его мама. За несколько минут до удара он вышел с подругой выпить чаю. Артем вспоминает, что в одно мгновение в глазах все потемнело, а когда он их открыл, не мог пошевелиться.

Местные врачи извлекли осколки из конечностей и стабилизировали состояние парня. Затем его отправили в Днепр, оттуда — во Львов.

Пребывание во львовской больнице

Парня привезли в больницу Св. Николая Первого медобъединения Львова. Он находился в сверхтяжелом состоянии: глубокие раны (20 см) левого бедра, множественные осколочные ранения конечностей. Также у Артема был поврежден нерв, поэтому он не ощущал правую стопу и пальцы ног. Подростка начал лечить Роберто Брамбилла.

Роберто — выдающийся хирург. 50 лет он лечит тяжелые ранения, 22 из которых занимается именно регенеративной медициной. В Италии руководит отделением, специализирующимся на лечении ран Института Zucchi в Монце.

Но с начала полномасштабного вторжения Роберто прибыл в Украину как волонтер Soletere Olnus и два месяца помогал украинским медикам лечить раненых детей и взрослых.

Итальянский хирург научил украинских коллег закрывать дефекты мягких тканей искусственной кожей. Это позволяет восстановить поврежденную кожу пациента, не оставляя шрамы.

Такой искусственной кожей закрыли и глубокие раны Артема. Парень почти месяц находился в больнице, пережил ряд операций и теперь снова может ходить. Подросток признается, что хочет стать военным.

Российские военные убивают и калечат тысячи украинских детей. Ранее мы рассказывали о девочке Саше, которая пострадала во время ракетного удара в Затоке.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!