Торопился на встречу с мамой, но российская ракета была быстрее. История подростка, пережившего удар по вокзалу Краматорска

Ракетный удар по краматорскому вокзалу стал одним из проявлений жестокости российских солдат и их военных преступлений. На том вокзале ждали эвакуации около 4000 человек: женщин, детей, пожилых людей. Среди них был и 15-летний Артем.
Подросток спешил на встречу с матерью, но попал под ракетный удар. Его подруга умерла на месте, а парень получил тяжелые травмы. Артема едва вернули к жизни, и сделать это помог итальянский хирург Роберто Брамбилла.
— Это, наверное, конец… — парень вспоминает, что в тот момент именно так и подумал, когда раздался взрыв.
Артем ждал эвакуационный поезд, который должен был доставить его во Львов, там была его мама. За несколько минут до удара он вышел с подругой выпить чаю. Артем вспоминает, что в одно мгновение в глазах все потемнело, а когда он их открыл, не мог пошевелиться.
Местные врачи извлекли осколки из конечностей и стабилизировали состояние парня. Затем его отправили в Днепр, оттуда — во Львов.
Парня привезли в больницу Св. Николая Первого медобъединения Львова. Он находился в сверхтяжелом состоянии: глубокие раны (20 см) левого бедра, множественные осколочные ранения конечностей. Также у Артема был поврежден нерв, поэтому он не ощущал правую стопу и пальцы ног. Подростка начал лечить Роберто Брамбилла.
Роберто — выдающийся хирург. 50 лет он лечит тяжелые ранения, 22 из которых занимается именно регенеративной медициной. В Италии руководит отделением, специализирующимся на лечении ран Института Zucchi в Монце.
Но с начала полномасштабного вторжения Роберто прибыл в Украину как волонтер Soletere Olnus и два месяца помогал украинским медикам лечить раненых детей и взрослых.
Итальянский хирург научил украинских коллег закрывать дефекты мягких тканей искусственной кожей. Это позволяет восстановить поврежденную кожу пациента, не оставляя шрамы.
Итальянский хирург научил украинских коллег закрывать дефекты мягких тканей искусственной кожей. Это позволяет восстановить поврежденную кожу пациента, не оставляя шрамы.
Такой искусственной кожей закрыли и глубокие раны Артема. Парень почти месяц находился в больнице, пережил ряд операций и теперь снова может ходить. Подросток признается, что хочет стать военным.
Российские военные убивают и калечат тысячи украинских детей. Ранее мы рассказывали о девочке Саше, которая пострадала во время ракетного удара в Затоке.
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