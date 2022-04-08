Десятки погибших. Россия совершила ракетный удар по вокзалу Краматорска

В пятницу, 8 апреля, российские военные цинично ударили ракетой Точка-У по железнодорожному вокзалу Краматорска. Сотни людей находились в здании или около него в ожидании эвакуации.

В правлении Укрзализныци отметили, что в железнодорожный вокзал Краматорска попали две российские ракеты.

По последним данным, около 30 человек погибли, еще около 100 получили ранения разной степени тяжести. На месте работают спасатели и полиция.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Президент Владимир Зеленский уже прокомментировал это страшное известие.

Российские изверги не покидают своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население.

— Это зло, у которого нет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится, – убежден глава государства.

Прокомментировал обстрел железнодорожного вокзала и глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

— Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское.

Российская Федерация – страна извергов и преступников, – подчеркнул Кириленко.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович также прокомментировал ракетный удар по вокзалу Краматорска.

Он отметил, что таким ударам предшествует тщательная доразведка цели – по меньшей мере, с помощью беспилотников и наводчиков на земле.

Слишком дорогая ракета и слишком сложно и рискованно организовать подобные удары.

Кроме того, Арестович не сомневается, что российские войска точно знали, что будут целиться в гражданских.

— Они прекрасно видели, что били по гражданским, раннее утро, что на вокзале в это время были тысячи людей, пытающихся эвакуироваться, семьи, дети, старики, – написал он в Facebook.

А мы напоминаем, что Украина фиксирует каждое преступление российских военных и высшего руководства. Мы уже подали иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Кроме того, Россию и Путина ждут также Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд, который занимается международными преступлениями четырех типов: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии.