Десятки загиблих. Росія з ракет вдарила по вокзалу Краматорська

У п’ятницю, 8 квітня, російські військові цинічно вдарили ракетою Точка-У по залізничному вокзалу Краматорська. Сотні людей чекали в ньому на евакуацію.

У правлінні Укрзалізниці зазначили, що в залізничний вокзал Краматорська Донецької області влучили дві ракети.

За останніми даними, 39 людей загинули (серед них 4 — діти), ще близько 100 дістали поранення різного ступеня тяжкості. На місці працюють рятувальники та поліція.

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Президент Володимир Зеленський уже прокоментував цю страшну звістку.

Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення.

— Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться, – переконаний глава держави.

Прокоментував обстріл залізничного вокзалу і голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

— Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей, хочуть знищити все українське.

Російська федерація – країна нелюдів і злочинців, – наголосив Кириленко.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович також прокоментував ракетний удар по вокзалу Краматорська.

Він зазначив, що таким ударам передує прискіплива дорозвідка цілі – щонайменше за допомогою безпілотників та навідників на землі.

Надто дорога ракета і надто ризиковано організовувати подібні удари.

Крім того, Арестович не має сумнівів, що російські війська точно знали, що цілитимуть у цивільних.

— Вони чудово бачили, що б’ють по цивільних. Ранок, на вокзалі в цей час тисячі людей, що прагнуть евакуюватися — родини, діти, літні люди, – написав він у Facebook.

А ми нагадуємо, що Україна фіксує кожен злочин російських військових та вищого керівництва. Ми вже подали позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Крім того, на Росію та Путіна ще чекають Європейський суд з прав людини та Міжнародний кримінальний суд, який займається міжнародними злочинами чотирьох типів: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії.