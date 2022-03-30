Зруйновані будинки та розтрощена ОДА: як Миколаїв оговтується після ракетного удару

Ворог гатить по Миколаєву з першого дня повномасштабної війни. Цілить як по військових об’єктах, так і по житлових кварталах. Вщент зруйновані кілька десятків будинків. Відновлення потребують майже півтисячі багатоповерхових будинків, лікарні та готель.

Коли російські війська відчули супротив наших Збройних сил і міста, обстріли лише почастішали.

Напередодні місто обстрілювали з реактивних установок Смерч, а ракета з літака розтрощила будівлю Миколаївської ОДА, під уламками якої загинули 14 людей, ще 36 постраждали. Ворог дочекався, коли співробітники прийшли на роботу.

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім говорить:

Понад 50 людей з різним ступенем поранень вийшли самі з будівлі. Два моїх заступники в лікарні.

Нині рятувальники щодня розбирають завали та розміновують двори від касетних снарядів. Їх робота ускладнюється необхідністю залучати спеціальну техніку та значну кількість людей.

Окрім того, робота рятувальників супроводжується постійним ризиком від нерозірваних касетних снарядів та можливістю повторних обстрілів.

Зараз ЗСУ відтісняють ворога від Миколаєва, але його реактивні системи все ще дістають до міста. Більше про ситуацію дізнайтеся в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про вибухи від обстрілів у Хмельницькому, Києві та Харкові.