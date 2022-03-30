Разрушенные дома и разбитая ОГА: как Николаев приходит в себя после ракетного удара

Враг бьет по Николаеву с первого дня полномасштабной войны. Целит как по военным объектам, так и по жилым кварталам. Полностью разрушены несколько десятков домов. В восстановлении нуждаются почти полтысячи многоэтажных домов, больницы и гостиница.

Когда российские войска ощутили сопротивление наших ВСУ и города, обстрелы только участились.

Накануне город обстреливали из реактивных установок Смерч, а ракета с самолета разбила здание Николаевской ОГА, под обломками которого погибли 14 человек, еще 36 пострадали. Враг дождался, когда сотрудники пришли на работу.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким говорит:

Более 50 человек с разной степенью ранений вышли из здания сами. Два моих заместителя в больнице.

В настоящее время спасатели каждый день разбирают завалы и разминируют дворы от кассетных снарядов. Их работа усугубляется необходимостью привлекать специальную технику и значительное количество людей.

Кроме того, работа спасателей сопровождается постоянным риском неразорванных кассетных снарядов и возможностью повторных обстрелов.

Сейчас ВСУ оттесняют врага от Николаева, но его реактивные системы все еще долетают до города. Больше о ситуации в городе смотрите в сюжете.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о взрывах от обстрелов в Хмельницком, Киеве и Харькове.