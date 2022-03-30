Взрывы в Хмельницком, Киеве, Харькове: что известно о ночных обстрелах

Вечером вторника, 29 марта, российские войска снова нанесли ракетные удары по территории Украины. В частности, стало известно о взрывах в Хмельницком и Киеве.
Ситуацию прокомментировал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
— Днем российский агрессор нанес ракетный удар по военному объекту в городе Староконстантинов в Хмельницкой области.
Ночью произошло 3 удара по промышленным объектам области.
Ночью произошло 3 удара по промышленным объектам области.
Спасатели уже потушили пожар. В настоящее время уточняется информация о пострадавших в результате обстрелов.
Также российские оккупанты нанесли новый удар по столице. Киевляне сообщали о серии взрывов.
– Взрывы, которые киевляне слышали ночью и утром – это работа нашей ПВО, – прокомментировал советник главы МВД Вадим Денисенко.
Также стало известно, что украинские военные сбили несколько вражеских ракет.
Накануне вечером российские войска ударили и по Харькову. Под огонь снова попал микрорайон Салтовка. Об этом информируют в областном ГСЧС.
Горело около десятка квартир в жилых многоэтажках.
Горело около десятка квартир в жилых многоэтажках.
К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших и погибших.
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