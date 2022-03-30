Взрывы в Хмельницком, Киеве, Харькове: что известно о ночных обстрелах

Вечером вторника, 29 марта, российские войска снова нанесли ракетные удары по территории Украины. В частности, стало известно о взрывах в Хмельницком и Киеве.

Взрывы в Хмельницком

Ситуацию прокомментировал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

— Днем российский агрессор нанес ракетный удар по военному объекту в городе Староконстантинов в Хмельницкой области.

Ночью произошло 3 удара по промышленным объектам области.

Спасатели уже потушили пожар. В настоящее время уточняется информация о пострадавших в результате обстрелов.

Взрывы в Киеве

Также российские оккупанты нанесли новый удар по столице. Киевляне сообщали о серии взрывов.

– Взрывы, которые киевляне слышали ночью и утром – это работа нашей ПВО, – прокомментировал советник главы МВД Вадим Денисенко.

Также стало известно, что украинские военные сбили несколько вражеских ракет.

Ситуация в Харькове

Накануне вечером российские войска ударили и по Харькову. Под огонь снова попал микрорайон Салтовка. Об этом информируют в областном ГСЧС.

Горело около десятка квартир в жилых многоэтажках.

К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших и погибших.

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