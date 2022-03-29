Карта боевых действий в Украине и опасные направления на 29 марта

Прошли тридцать четвертые сутки борьбы украинцев за свое свободное и суверенное государство. Враг еще не осознал своих поражений, поэтому продолжает обстреливать мирные украинские города.

Генштаб ВСУ не только старается поддерживать боевой дух всех украинцев, но и предупреждает о территориях, где сейчас может быть опасно из-за присутствия захватчиков.

Министерство обороны Великобритании, в свою очередь, традиционно опубликовало в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Карта боевых действий в Украине на 29 марта

Ситуация на фронте в Украине на 29 марта 2022 года

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины фиксирует вывод отдельных подразделений РФ с территории Киевской и Черниговской областей.

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил во время брифинга:

Небольшое количество российских войск действительно отошло от Киева, но это передислокация, а не вывод войск.

Генштаб ВСУ сообщает о высокой угрозе ударов оккупантов по объектам военной и гражданской инфраструктуры из-за таких перемещений войск.

В Киевской области шли бои и обстрелы в Бучанском районе, а также на территории Ирпенской и Гостомельской территориальных общин.

Также враг пытался обстреливать подразделения Вооруженных Сил Украины в районах населенных пунктов Романовка, Горенко, Лычанка, Петрушка, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуяние, Наливайковка.

Оккупанты продолжают блокировать Чернигов и вести обстрелы по жилым районам и военным целям. В настоящее время областной центр остался без электричества, газа, воды, тепла.

Войска захватчиков продолжают блокаду Харькова. Они также применяют авиацию и артиллерию по самому Харькову и Барвенково.

Были также выпущены две крылатые ракеты в Люботине Харьковской области.

Кроме того, оккупанты пытаются захватить Изюм. Продолжаются бои в районе Каменки, Сухой Каменки, Тихоцкого.

На направлении Южного Буга враг принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению запасов. Пытается подготовить подразделения к возобновлению наступательных операций.

На Донецком направлении противник нанес авиационных ударов по Воеводовке, Рубежному, Лисичанску, Кременному, Золотому-4, Попасному, Торецкому, Новгородскому.

В общей сложности за минувшую ночь было семь вражеских атак на Донецком и Луганском, но группировки Объединенных сил успешно отбили их все.

Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя, но уже традиционно безуспешно.

Возле Никополя Днепропетровской области произошла ракетная атака РФ по одному из объектов.

В Ровенской области российские военные во второй раз за три дня попали в нефтебазу.

Оккупанты открыли огонь по Николаеву и разрушили центральную секцию девятиэтажного здания Николаевской областной военной администрации.

Взрывы не прекратились и в Херсонской области. Боевые действия продолжались в Бериславском, Каховском и Херсонском районах, временно оккупированных россиянами.

Напомним, ранее Владимир Зеленский высказался по поводу так называемого решения российского руководства сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлении.