Ракетный обстрел вблизи Никополя: что известно и какая ситуация в городе

Российские захватчики нанесли ракетные обстрелы по объекту вблизи Никополя в Днепропетровской области. Это подтвердил глава Никопольской районной государственной администрации Евгений Евтушенко. По его словам, жертв нет.

На территории города спокойно. На дорогах у Никополя вражеских войск нет.

Людей просят воздержаться от публикации фото и видео, а также до окончания тревоги оставаться в укрытиях.

Россияне не прекращают огонь даже во время переговоров, которые сейчас идут в Стамбуле. Читай, что известно про переговоры Украины и России в Турции.