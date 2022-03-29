Ракетний обстріл поблизу Нікополя: що відомо та яка ситуація в місті

Російські загарбники завдали ракетного обстрілу по об’єкту поблизу Нікополя на Дніпропетровщині. Це підтвердив очільник Нікопольської районної державної адміністрації Євген Євтушенко. За його словами, жертв немає.

На території міста спокійно. На дорогах біля Нікополя ворожих військ немає.

Людей просять утриматися від публікації фото та відео, а також до закінчення тривоги лишатися в укриттях.

Росіяни не припиняють вогонь навіть під час переговорів, які наразі тривають у Стамбулі. Читай, що відомо про переговори України та Росії в Туреччині.