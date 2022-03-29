Контратаки ЗСУ приносять переможні плоди: які населені пункти вдалося звільнити від рашистів

Українські війська почали контратаки на певних ділянках фронту і вже мають неабиякі успіхи. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів оперативну інформацію станом на 29 березня.

Ми просунулися на Криворіжжі: звільнили кілька сіл на кордоні з Херсонською областю. Тепер відстань від ворога до Кривого Рогу збільшилася з 10 км до приблизно 40 км. Це важливо, бо ускладнює можливості обстрілів міста.

На Київщині ЗСУ звільнили після Лук’янівки село Рудницьке. Наші військові закріплюються і починають переходити в контратаки. Також вчора звільнили Ірпінь. Вночі відбувалася “зачистка” міста.

Водночас росіяни змінили стратегію: стріляють по нафтобазах та продуктових складах у містах, які перебувають відносно далеко від лінії фронту. Це робиться для погіршення економічної ситуації та посилення паніки в Україні.

Наші завдання — розосередження продуктів, мінімізація ризиків та робота протиповітряної оборони. Наша ППО регулярно збиває велику кількість ракет.

Сьогодні о 10:00 у Стамбулі відбудуться чергові переговори України та Росії. На думку Денисенка, в Туреччині можливе вирішення питання гуманітарних коридорів та обміну полоненими.

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Щодня ЗСУ мужньо виборюють нашу свободу на фронтах, поки ми ведемо свою битву в тилу. Хроніка 28 березня: напади росіян та нові перемоги ЗСУ. Дивися, як пройшов вчорашній день для України.