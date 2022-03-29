Контратаки ВСУ приносят победные плоды: какие населенные пункты удалось освободить от рашистов

Украинские войска начали контратаки на определенных участках фронта и уже имеют большие успехи. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал оперативную информацию по состоянию на 29 марта.

Мы продвинулись в Криворожской области: освободили несколько сел на границе с Херсонской областью. Теперь расстояние от врага до Кривого Рога увеличилось с 10 км до примерно 40 км. Это важно, потому что усложняет возможности обстрелов города.

В Киевской области ВСУ освободили после Лукьяновки село Рудницкое. Наши военные укрепляются и начинают переходить в контратаки. Также вчера освободили Ирпень. Ночью была “зачистка” города.

В то же время россияне изменили стратегию: стреляют по нефтебазам и продуктовым складам в городах, которые находятся вдали от линии фронта. Это делается для ухудшения экономической ситуации и усиления паники в Украине.

Наши задачи — рассредоточение продуктов, минимизация рисков и работа противовоздушной обороны. Наша ПВО регулярно сбивает большое количество ракет.

Сегодня в 10:00 в Стамбуле состоятся очередные переговоры Украины и России. По мнению Денисенко, в Турции возможно решение вопроса гуманитарных коридоров и обмена пленными.

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Каждый день ВСУ мужественно борются за нашу свободу на фронте, пока мы ведем свое сражение в тылу. Хроника 28 марта: нападения россиян и новые победы ВСУ. Смотри, как прошел вчерашний день для Украины.