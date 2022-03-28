Карта бойових дій в Україні та тимчасово небезпечні напрямки

Тридцять три дні боротьби за свободу України проти російських окупантів. Ті, хто мріяв захопити всю територію за кілька днів, тепер лише тимчасово контролюють деякі шляхи.

Де зараз може бути небезпечно через загарбників, попереджає не лише Генштаб ЗСУ, але й міністерство оборони Великої Британії, яке опублікувало у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 березня

Ситуація на фронті в Україні станом на 28 березня 2022 року

У Київській області російські військові завдавали ракетних обстрілів у Бучанському районі, у Борщагівській та Вишнівській територіальних громадах, а також по населених пунктах уздовж Житомирської траси.

У напрямку Броварів окупанти намагалися діяти за допомогою відокремлених підрозділів, але їх зупинили активні оборонні дії ЗСУ.

Ворог продовжив обстрілювати позиції наших військ поблизу села Лук’янівка.

Тривали оборонні бої навколо Чернігова. Під мінометний обстріл потрапив один із житлових мікрорайонів міста.

Російський ворог продовжує блокувати місто Чернігів, завдаючи вогнепальної шкоди цивільній інфраструктурі. Навколо міста тривають бої.

Наразі окупанти відступили із села Сновськ, знищивши міст через річку Снов.

Крім того, російські окупанти знищили мости в поселеннях Конотоп, Стара Рудня, Смяч, Малий Дирчин та Великий Дирчин.

Уночі 28 березня окупанти продовжували наносити удари зі зброї дальньої дії по окраїнах Харкова, тривали бої в Ізюмі.

Мала Рогань, Вільхівка та Гусарівка Харківської області зачищені від окупантів та перебувають під контролем українських військ.

На окремих напрямках Збройні сили України перейшли до контрнаступу.

У Донецькій області напруженою ситуація була уздовж усієї лінії зіткнення.

У районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області російський ворог двічі намагався штурм, але невдало. Тому окупанти відступили та продовжили артилерійський обстріл позицій українських захисників.

У напрямку Терного внаслідок бойового зіткнення з підрозділами ЗСУ окупанти зазнали втрат та відступив до району населеного пункту Макіївка.

Ворог здійснив штурми в районі Маринки, але теж невдало, тому зазнав втрат.

Російські війська здійснили артилерійський та мінометний обстріл населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піський.

Збройні сили України вибили окупантів з одного з районів Рубіжного.

Підрозділи Збройних Сил України продовжують захищати місто Маріуполь та стримувати розвиток наступу російських ворогів на інших напрямках.

Тимчасово захоплене місто Херсон суттєво чинить опір російській окупації, тому ворог змушений концентрувати там все більше сил, щоб тримати місто під своїм контролем.

Упродовж минулої доби під потужний обстріл військ РФ потрапили село Станіслав та смт Велика Олександрівка Херсонської області.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про хроніки подій в Україні за 28 березня.