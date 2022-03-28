Карта боевых действий в Украине и временно опасные направления

Тридцать три дня борьбы за свободу Украины против российских оккупантов. Те, кто мечтал захватить всю территорию за несколько дней, теперь лишь временно контролируют некоторые пути.

Где сейчас может быть опасно из-за захватчиков, предупреждает не только Генштаб ВСУ, но и Министерство обороны Великобритании, опубликовавшее в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Карта боевых действий в Украине на 28 марта

Ситуация на фронте в Украине на 28 марта 2022 года

В Киевской области российские военные наносили ракетные обстрелы в Бучанском районе, в Борщаговской и Вишневской территориальных общинах, а также по населенным пунктам вдоль Житомирской трассы.

В направлении Броваров оккупанты пытались действовать с помощью обособленных подразделений, но их остановили активные оборонные действия ВСУ.

Враг продолжил обстреливать позиции наших войск вблизи села Лукьяновка.

Продолжались оборонительные бои вокруг Чернигова. Под минометный обстрел попал один из жилых микрорайонов города.

Российский враг продолжает блокировать город Чернигов, нанося огнестрельный ущерб гражданской инфраструктуре. Вокруг города продолжаются бои.

Сейчас оккупанты отступили из села Сновск, уничтожив мост через реку Снов.

Кроме того, российские оккупанты уничтожили мосты в поселениях Конотоп, Старая Рудня, Смяч, Малый Дирчин и Большой Дирчин.

Ночью 28 марта оккупанты продолжали наносить удары из оружия дальнего действия по окраинам Харькова, продолжались бои в Изюме.

Мала Рогань, Ольховка и Гусаровка Харьковской области зачищены от оккупантов и находятся под контролем украинских войск.

В отдельных направлениях Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступлению.

В Донецкой области напряженная ситуация была вдоль всей линии столкновения.

В районе населённого пункта Нью-Йорк Донецкой области российский враг дважды пытался штурм, но неудачно. Поэтому оккупанты отступили и продолжили артиллерийский обстрел позиций украинских защитников.

В направлении Терного в результате боевого столкновения с подразделениями ВСУ оккупанты понесли потери и отступили в район населенного пункта Макеевка.

Враг совершил штурмы в районе Марьинки, но тоже неудачно, поэтому понес потери.

Российские войска произвели артиллерийский и минометный обстрел населенных пунктов Торецкое, Светлодарское, Троицкое, Пеское.

Вооруженные силы Украины выбили оккупантов из одного из районов Рубежного.

Подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают защищать Мариуполь и сдерживать развитие наступления российских врагов на других направлениях.

Временно захваченный город Херсон существенно сопротивляется русской оккупации, поэтому враг вынужден концентрировать там все больше сил, чтобы держать город под своим контролем.

За прошедшие сутки под мощный обстрел войск РФ попали село Станислав и пгт Большая Александровка Херсонской области.

Напомним, ранее мы рассказывали о хрониках событий в Украине за 28 марта.