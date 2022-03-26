Місто в облозі та фактично відрізане від столиці: ситуація у Чернігові станом на 26 березня

Чернігів в облозі, місто фактично відрізане від столиці та інших під’їзних шляхів. Доправити гуманітарні вантажі нереально, як і евакуювати людей.

На сьогодні від обстрілів лише офіційно 200 вбитих, 44 поранені настільки тяжко, що без евакуації не виживуть.

Але збройні сили Чернігів боронять попри все. Як і навколишні села, які окуповані росіянами.

Чернігів та його околиці у вогні. Місто, яке окупанти хотіли взяти у перший же день повномасштабного вторгнення Росії на територію України, тримається понад місяць.

Наразі ситуація і в самому Чернігові непроста. Місто рознесене вщент. Розбомблені квартири, будинки, дитячі садочки, стадіони та бібліотеки. Опалення та води немає, світло з’являється лише у певний період доби, і то не скрізь.

Голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус говорить, що місто тримається завдяки волонтерам та ЗСУ. Окрім того, є доволі потужний партизанський рух, який не полишає у спокої ворога.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про нові вибухи у Львові.