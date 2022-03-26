Місто в облозі та фактично відрізане від столиці: ситуація у Чернігові станом на 26 березня

Чернігів в облозі, місто фактично відрізане від столиці та інших під’їзних шляхів. Доправити гуманітарні вантажі нереально, як і евакуювати людей.
На сьогодні від обстрілів лише офіційно 200 вбитих, 44 поранені настільки тяжко, що без евакуації не виживуть.
На сьогодні від обстрілів лише офіційно 200 вбитих, 44 поранені настільки тяжко, що без евакуації не виживуть.
Але збройні сили Чернігів боронять попри все. Як і навколишні села, які окуповані росіянами.
Чернігів та його околиці у вогні. Місто, яке окупанти хотіли взяти у перший же день повномасштабного вторгнення Росії на територію України, тримається понад місяць.
Наразі ситуація і в самому Чернігові непроста. Місто рознесене вщент. Розбомблені квартири, будинки, дитячі садочки, стадіони та бібліотеки. Опалення та води немає, світло з’являється лише у певний період доби, і то не скрізь.
Голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус говорить, що місто тримається завдяки волонтерам та ЗСУ. Окрім того, є доволі потужний партизанський рух, який не полишає у спокої ворога.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про нові вибухи у Львові.