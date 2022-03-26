Тростянець звільнений! Як тікала російська армія від українців

Тростянець звільнений від російської окупації. Сьогодні силами українських військових та місцевих жителів вдалося повернути це місто на Сумщині під контроль української влади.

Наші захисники вигнали з Тростянця еліту російських сухопутних військ Кантемирівську танкову дивізію.

Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще у перші дні оборони Охтирки та боїв за Тростянець.

Зазнавши невдач, російська армія тікала з Тростянця та залишила озброєння, техніку та боєприпаси, які бійці ЗСУ використають для звільнення інших українських міст від окупації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про провальний наступ на Київ та інші невдачі ворога на фронті 26 березня.