Славутич повністю ізольований — яка зараз ситуація в місті та на Київщині

Генерал-лейтенант і голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк розповів, яка ситуація у Славутичі та Київській області станом на 26 березня.

Славутич наразі повністю ізольований, ворог зайшов у місто. Росіяни затримали міського голову, проте потім відпустили. Зранку близько 4 000 мирних жителів провели мітинг на знак протесту проти рашистів.

Тепер міський голова займається питанням створення гуманітарного коридору зі Славутича.

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