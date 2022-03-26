Російські війська вдерлися до міста-супутника ЧАЕС Славутича — все, що відомо

Ранком суботи, 26 березня, російська техніка увійшла в місто-супутник ЧАЕС Славутич.

Напередодні російські військові обстрілювали блокпости навколо міста, а сьогодні їм вдалося вдертися у середмістя Славутича.

Згодом з’явилася інформація про те, що окупанти викрали міського голову Юрія Фомічова. Але по обіді він уже виявився на волі й заявив, що “до обіду загарбники покружляють, а після повинні забратися геть із міста”.

Як реагують місцеві мешканці

Жителі Славутича від самого ранку вийшли на вулиці з величезним українським прапором. Вони проганяли агресора геть і наголошували, що Славутич – це Україна.

У відповідь на це від окупантів лунали постріли в повітря.

Окупанти відкрили вогонь у повітря й кидають у натовп світлошумові гранати, – повідомив начальник Київської ОВА Олександр Павлюк.

Нагадаємо, у Херсоні місцеві мешканці теж не втомлюються пояснювати російським військовим, що їм тут не раді. Як херсонці відстоюють свободу дивіться за посиланням.