Під прицілом — цілі міста: ситуація в регіонах України та наслідки ворожих атак 24 березня

Упродовж минулої доби ворог продовжував бомбити українські міста. Їхня ”денацифікація” — це вже тисячі загиблих мирних українців та знищена цивільна інфраструктура.

Розповідаємо останні зведення з обстріляних міст.

Київщина

Тривали обстріли Калинівки, Горенки, Пущі Водиці, Нових Петрівців, Романівки, Гостомеля та Ірпеня.

Столицю обстрілювали двічі — загинула одна людина, шестеро поранені.

Чернігів

Влучили в одне з харчових підприємств міста, пошкоджено аміакопровід. Наразі ДСНС ліквідовує витік аміаку. Саме місто перебуває під постійними обстрілами.

У Миколаєві внаслідок обстрілів загинуло дві людини, на Харківщині — одна. Про обстріли інших міст дивись у сюжеті.

Попри все ми — незламні. Триває місяць героїчного спротиву українців російським нелюдям. Наша сила в єднанні, ми обов’язково переможемо!