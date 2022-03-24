Україна

Під прицілом — цілі міста: ситуація в регіонах України та наслідки ворожих атак 24 березня

Сергій Єременко 24 Березня 2022, 13:00

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