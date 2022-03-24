Під прицілом — цілі міста: ситуація в регіонах України та наслідки ворожих атак 24 березня

Упродовж минулої доби ворог продовжував бомбити українські міста. Їхня ”денацифікація” — це вже тисячі загиблих мирних українців та знищена цивільна інфраструктура.
Розповідаємо останні зведення з обстріляних міст.
Тривали обстріли Калинівки, Горенки, Пущі Водиці, Нових Петрівців, Романівки, Гостомеля та Ірпеня.
Столицю обстрілювали двічі — загинула одна людина, шестеро поранені.
Влучили в одне з харчових підприємств міста, пошкоджено аміакопровід. Наразі ДСНС ліквідовує витік аміаку. Саме місто перебуває під постійними обстрілами.
У Миколаєві внаслідок обстрілів загинуло дві людини, на Харківщині — одна. Про обстріли інших міст дивись у сюжеті.
Попри все ми — незламні. Триває місяць героїчного спротиву українців російським нелюдям. Наша сила в єднанні, ми обов’язково переможемо!