Под прицелом — целые города: ситуация в регионах Украины и последствия вражеских атак 24 марта

Все прошедшие сутки враг продолжал бомбить украинские города. Их “денацификация” — это тысячи погибших мирных украинцев и уничтоженная гражданская инфраструктура.

Рассказываем последние сводки из обстрелянных городов.

Киевская область

Продолжались обстрелы Калиновки, Горенки, Пущи Водицы, Новых Петровцев, Романовки, Гостомеля и Ирпеня.

Столицу обстреливали дважды — погиб один человек, шестеро ранены.

Чернигов

Попали в одно из пищевых предприятий города, поврежден аммиакопровод. В настоящее время ГСЧС ликвидирует утечку аммиака. Сам город находится под постоянными обстрелами.

В Николаеве в результате обстрелов погибли два человека, в Харьковской области — один. Об обстрелах других городов смотри в сюжете.

Несмотря на все мы — несокрушимые. Продолжается месяц героического сопротивления украинцев русским извергам. Наша сила в единении, мы непременно победим!