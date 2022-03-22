Мітинги попри розстріли та сльозогінний газ. Як херсонці відстоюють свободу та яка ситуація в місті

Незламний Херсон продовжує чинити громадянський опір російським окупантам. Сотні мешканців міста, як і раніше, вимагають, щоб ворог забирався геть з нашої землі, поки живий.

Однак окупанти не полишають своїх примарних надій когось до чогось примусити в Україні, абсолютно не розуміючи, що це неможливо з настільки свободолюбивою нацією.

Гуманітарний терор

Спершу ворог намагався сфабрикувати картинку для власної пропаганди з роздачею нібито гуманітарної допомоги. На що жителі Херсона, попри скруту, вказали єдиний правильний напрямок для загарбників на нашій землі.

19 березня російські окупаційні війська не пропустили гуманітарну допомогу до міст Херсонської області. Про це повідомила під час щоденного брифінгу віце-прем’єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Однак цим зламати місцевих жителів знову не вдалося, і вони продовжили мітингувати.

Старі сценарії школи 90-х

Інша спроба була, звичайно, теж невдала. Окупанти намагалися повторити давній сценарій та проголосити так звану ХНР.

На всі ці жалюгідні закиди загарбників місцеві жителі відповідають лише більшим спротивом. Вони щодня влаштовують мітинги, де нагадують окупантам, що їм тут не раді й ліпше їм якомога швидше тікати.

Не допомагають російським окупантам ані викрадення людей, ані незаконні затримання мітингувальників, ані стрілянина по беззбройних.

Навіть їхніх спецпризначенців, які нібито мають тримати місто в страху, ніхто не боїться. Оскільки неволя — завжди страшніша за смерть.

Розстріл та світлошумові гранати теж нас не беруть

Вчора, 21 березня, жителі Херсона знову намагалися зібратись на мітинг проти окупантів на площі Свободи. Однак вороги закидали світлошумовими гранатами проукраїнських мітингувальників та відкрили вогонь.

Місцеві опублікували кілька відео з подіями. На них люди намагалися підійти до монумента загиблим в АТО/ООС херсонцям, коли росіяни розпочали стрілянину.

У відповідь від мітингувальників пролунали вимоги повернути викрадених людей. Не забули херсонці нагадати і про Чорнобаївку, яка зрештою чекає на кожного окупанта.

Як повідомляє Укрінформ, цього разу російські агресори вишикувалися ближче, ніж на попередніх акціях, перегородивши частину площі Свободи. Одну площу вони намагалися зруйнувати, а цю — окупувати.

Яскраво відчувається нестача свободи в російській крові, яка, однак, у цьому житті їм уже не світить. Особливо за те, що зняли Державний прапор України на цій же площі.

Через постріли серед людей були поранені, яким уже надали необхідну медичну допомогу. Після стрілянини почалися вибухи над містом.

Неприємне та нове — сльозогінний газ проти мітингувальників

Сьогодні, 22 березня, люди прекрасного Херсона знову вийшли на мітинг попри вчорашні криваві залякування. Цього разу окупанти вдалися до нових методів на цій війні, але звичних у власній практиці, і застосували сльозогінний газ.

Вони сподівалися на успіх хоча б цієї спроби, але забули, що для росіян успіху в Україні просто не може існувати. Хіба що успішно потрапити у справжнісіньке пекло.

Розігнати проукраїнський мітинг, що збирається щоденно біля кінотеатру Україна, загарбникам так і не вдалось. Після того, як дим розпорошився, люди повернулися на площу.

Там херсонці знайшли боєприпаси, якими росіяни стріляли по мирному мітингу, та сліди влучання на стінах кінотеатру.

Навіть після обстрілів врятують

Як повідомив міський голова Херсона Ігор Колихаєв, інформація про те, ніби усі лікарні міста переповнені, не відповідає дійсності.

Ситуація суттєво не змінилась і відділення рівномірно заповнені, як і до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Медикаментів теж вдосталь, тому Ігор Колихаєв попросив містян не розводити паніку та берегти себе, наскільки це можливо.

Відновлення зв’язку Укртелекомом

Попри усі події, життя міста не зупиняється, а люди намагаються відновлювати все, що руйнують окупанти. Як повідомляє Держспецзв’язок, Укртелеком відновив інтернет-підключення у Херсоні та області. Наразі в регіоні працює вже 70% районних вузлів зв’язку.

Тому ми дуже сподіваємось, що херсонці нас чують і знають, наскільки ми ними пишаємося.

Ми з вами! Разом подолаємо усе!

А поки ми всі працюємо на спільну перемогу та повне витіснення російських окупантів з нашого дому, читай, які втрати ворога станом на сьогоднішній день та скільки залишилось у нього припасів.