Підсумки роботи гуманітарних коридорів 19 березня та майбутні маршрути евакуації в Україні

Незважаючи на всі спроби російських окупантів все зірвати, гуманітарні коридори все ж таки працюють та рятують тисячі життів.

Віце-прем’єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про підсумки роботи гуманітарних коридорів 19 березня, а також про завтрашні маршрути.

За результатами відкритих коридорів, яких було заплановано всього десять, спрацювало лише вісім.

Всього вдалось евакуювати 6 623 людини.

Донецька область

Загалом із міста Маріуполь до міста Запоріжжя по коридору виїхали 4 128 людей, з яких 1 172 дитини.

Також з міста Мангуш до Бердянська мікроавтобусами було перевезено майже 500 маріупольців, які вже завтра зранку зможуть виїхати на автобусах до Запоріжжя.

Автобуси із Запоріжжя для евакуації маріупольців зараз прибувають до Бердянська.

Київська область

Гуманітарні коридори спрацювали лише частково, через обстріли окупантів.

З села Бервиця до Броварів було вивезено 500 людей.

З міста Буча до селища Білогородка вдалось евакуювати 320 людей.

З селища Богданівка до Броварів виїхало 1000 людей.

З міста Бородянка до Білої Церкви – евакуація не відбулася через обстріли. Автобуси залишаються на маршруті та зможуть почати евакуацію людей з Бородянки завтра з самого ранку.

Луганська область

З міста Лисичанськ в місто Бахмут виїхали 160 людей.

З міста Северодонецьк в місто Бахмут теж доїхало 160 людей.

З міста Рубіжне в місто Бахмут вивезено 45 людей.

З міста Попасна в місто Бахмут вдалось евакуювати 310 людей.

В ці міста також було доставлено гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти).

Херсонська область

Напівшляху до міст Херсонської області окупаційні війська зупинили 14 фур з гуманітарною допомогою. Тому доставка вантажів не відбулась.

Майбутні маршрути гуманітарних коридорів

Завтра плануються маршрути евакуації для населених пунктів Київської області, а також продовження евакуації маріупольців до Запоріжжя та доставку гуманітарних вантажів у Харківській області.

У Бердянську завтра на площі перед міським спорткомплексом автобуси будуть з 9.00. Відправлення до Запоріжжя планується об 11.00.

Також триває робота над організацією транспорту для вивезення маріупольців з Портового, Мелекино та Нікольське.

Що ж стосується столиці, то Віталій та Володимир Клички розповіли про ситуацію в Києві, гуманітарну допомогу та роботу держслужб.