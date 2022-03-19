Результаты работы гуманитарных коридоров 19 марта и предстоящие маршруты эвакуации в Украине

Несмотря на все попытки российских оккупантов всё сорвать, гуманитарные коридоры работают и спасают тысячи жизней.

Вице-премьер — министера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила об итогах работы гуманитарных коридоров 19 марта, а также о завтрашних маршрутах.

По результатам открытых коридоров, из запланированных десяти сработало всего восемь.

Всего удалось эвакуировать 6623 человека.

Донецкая область

Всего из города Мариуполь в Запорожье по коридору выехали 4 128 человек, из которых 1 172 ребенка.

Также из города Мангуш в Бердянск микроавтобусами было перевезено почти 500 мариупольцев, которые уже завтра утром смогут выехать на автобусах в Запорожье.

Автобусы из Запорожья для эвакуации мариупольцев сейчас прибывают в Бердянск.

Киевская область

Гуманитарные коридоры сработали лишь частично из-за обстрелов оккупантов.

Из села Бервица в Бровары было вывезено 500 человек.

Из города Буча в поселок Белогородка удалось эвакуировать 320 человек.

Из поселка Богдановка в Бровары выехало 1000 человек.

Из города Бородянка в Белую Церковь – эвакуация не произошла из-за обстрелов. Автобусы остаются на маршруте и смогут начать эвакуацию людей из Бородянки завтра с самого утра.

Луганская область

Из города Лисичанск в город Бахмут выехали 160 человек.

Из города Северодонецк в Бахмут тоже доехало 160 человек.

Из города Рубежное в Бахмут вывезено 45 человек.

Из города Попасная в Бахмут удалось эвакуировать 310 человек.

В эти города также были доставлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты).

Херсонская область

Полупути в города Херсонской области оккупационные войска остановили 14 фур с гуманитарной помощью. Потому доставка грузов не состоялась.

Предстоящие маршруты гуманитарных коридоров

Завтра планируется маршрут эвакуации для населенных пунктов Киевской области, а также продолжение эвакуации мариупольцев в Запорожье и доставка гуманитарных грузов в Харьковской области.

В Бердянске на площади перед городским спорткомплексом автобусы будут с 9.00. Отправление в Запорожье планируется в 11:00.

Также идет работа над организацией транспорта для вывоза мариупольцев из Портового, Мелекино и Никольское.

Что же касается столицы, то Виталий и Владимир Кличко рассказали о ситуации в Киеве, гуманитарной помощи и работе госслужб.