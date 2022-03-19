О ситуации в Киеве, гуманитарной помощи и работе госслужб — на связи Виталий и Владимир Кличко

Всемирно известный боксер Владимир Кличко, брат боксера и мэра Киева Виталия Кличко, также не стоит в стороне во время войны, а активно помогает родной стране.

Он ведет страницы в социальных сетях, где на немецком, английском и русском рассказывает современную реальность в Украине. И отдача аудитории есть.

Весь мир нас поддерживает. Весь мир считает себя украинцами. Это заметно на том, как люди, которые, наверное, ни разу не были в нашей стране, вывешивают (украинские — ред.) флаги, — рассказывает Владимир.

Мир не просто восхищается украинским мужеством и стойкостью, но и жертвует средства в поддержку нашего государства. Благодаря Владимиру за несколько дней было собрано 100 миллионов евро, а сотни грузовиков гуманитарной помощи уже приехали в Киев.

Виталий Кличко рассказал, какая ситуация в Киеве 19 марта. По его словам, эта ночь в столице прошла гораздо спокойнее, чем прошлые. Обстрелов города не было. Подробности смотри в видео.

ВСУ освободили 30 населенных пунктов в Киевской области от российских оккупантов. В то же время, несмотря на огромные потери, враг не прекращает попыток прорвать оборону столицы.