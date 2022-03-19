Про ситуацію в Києві, гуманітарну допомогу та роботу держслужб — на зв’язку Віталій та Володимир Клички

Усесвітньо відомий боксер Володимир Кличко, брат боксера і мера Києва Віталія Кличко, також не стоїть осторонь під час війни, а активно допомагає рідній країні.

Він веде сторінки у соціальних мережах, де німецькою, англійською та російською розповідає сучасну реальність в Україні. І віддача аудиторії є.

Весь світ нас підтримує. Увесь світ вважає себе українцями. Це помітно по тому, як люди, які, напевно, жодного разу не були в нашій країні, вивішують (українські — ред.) прапори, — розповідає Володимир.

Світ не просто захоплюється українською мужністю та стійкістю, а й жертвує кошти на підтримку нашої держави. Завдяки Володимиру за кілька днів було зібрано 100 мільйонів євро, а сотні вантажівок гуманітарної допомоги вже приїхали у Київ.

А мер Києва Віталій Кличко розповів, яка ситуація у Києві станом на 19 березня. За його словами, ця ніч у столиці пройшла набагато спокійніше, ніж минулі. Обстрілів міста не було. Деталі дивися у відео.

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ЗСУ звільнили 30 населених пунктів на Київщині від російських окупантів. Водночас попри шалені втрати, ворог не припиняє спроб прорвати оборону столиці.