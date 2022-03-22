Митинги, несмотря на расстрелы и слезоточивый газ. Как херсонцы отстаивают свободу и какая ситуация в городе

Несокрушимый Херсон продолжает оказывать гражданское сопротивление российским оккупантам. Сотни жителей города по-прежнему требуют, чтобы враг убирался из нашей земли, пока жив.
Однако оккупанты не оставляют призрачных надежд кого-то к чему-то принудить в Украине, совершенно не понимая, что это невозможно со столь свободолюбивой нацией.
Сначала враг пытался сфабриковать картинку для собственной пропаганды с раздачей якобы гуманитарной помощи. На что жители Херсона, несмотря на трудности, указали единственное верное направление для захватчиков на нашей земле.
19 марта российские оккупационные войска не пропустили гуманитарную помощь в города Херсонской области. Об этом сообщила во время ежедневного брифинга вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Однако этим сломать местных жителей снова не удалось, и они продолжили митинговать.
Вторая попытка оказалась, конечно, тоже неудачной. Оккупанты пытались повторить давний сценарий и провозгласить так называемую ХНР.
На все эти жалкие попытки захватчиков местные жители отвечают только большим сопротивлением. Они ежедневно устраивают митинги, где напоминают оккупантам, что им здесь не рады и лучше им как можно скорее убираться.
Не помогает российским оккупантам ни похищение людей, ни незаконные задержания митингующих, ни стрельба по безоружным.
Даже их спецназовцев, которые якобы должны держать город в страхе, никто не боится. Поскольку неволя — всегда страшнее смерти.
Вчера, 21 марта, жители Херсона снова пытались собраться на митинг против оккупантов на площади Свободы. Однако враги забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь.
Местные опубликовали несколько видео с событиями. На них люди пытались подойти к монументу погибшим в АТО/ООС херсонцам, когда россияне открыли стрельбу.
В ответ от митингующих прозвучали требования вернуть похищенных людей. Не забыли херсонцы напомнить и о Чернобаевке, которая ждет каждого оккупанта.
Как сообщает Укринформ, в этот раз российские агрессоры выстроились ближе, чем на предыдущих акциях, перегородив часть площади Свободы. Одну площадь они пытались разрушить, а эту — оккупировать.
Очень ощущается нехватка свободы в русской крови, которая, однако, в этой жизни им уже не светит. Особенно за то, что сняли Государственный флаг Украины на этой же площади.
Из-за выстрелов среди людей были раненые, которым уже оказали необходимую медицинскую помощь. После стрельбы начались взрывы над городом.
Сегодня, 22 марта, люди прекрасного Херсона снова вышли на митинг, несмотря на вчерашние кровавые запугивания. На этот раз оккупанты прибегли к новым методам на этой войне, но привычных в собственной практике, и применили слезоточивый газ.
Они надеялись на успех хотя бы этой попытки, но забыли, что для россиян успех в Украине просто не возможен. Разве что успешно попасть в самый настоящий ад.
Разогнать проукраинский митинг, который ежедневно собирается возле кинотеатра Украина, захватчикам так и не удалось. После того как дым рассеялся, люди вернулись на площадь.
Там херсонцы нашли боеприпасы, которыми россияне стреляли по мирному митингу, и следы попадания на стенах кинотеатра.
Как сообщил городской голова Херсона Игорь Колыхаев, информация о том, что все больницы города переполнены, не соответствует действительности.
На самом деле ситуация существенно не изменилась и отделения равномерно заполнены, как и до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Медикаментов тоже достаточно, поэтому Игорь Колыхаев попросил горожан не разводить панику и беречь себя, насколько это возможно.
Несмотря на все события, жизнь города не останавливается, а люди пытаются восстанавливать все, что разрушают оккупанты. Как сообщает Госспецсвязь, Укртелеком возобновил интернет-подключение в Херсоне и области. В настоящее время в регионе работает уже 70% районных узлов связи.
Поэтому мы очень надеемся, что херсонцы нас слышат и знают, насколько мы ими гордимся.
Мы с вами! Вместе преодолеем все!
А пока мы все работаем на общую победу и полное вытеснение российских оккупантов из нашего дома, читай, какие потери врага по состоянию на сегодняшний день и сколько осталось у него запасов.