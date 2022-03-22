Митинги, несмотря на расстрелы и слезоточивый газ. Как херсонцы отстаивают свободу и какая ситуация в городе

Несокрушимый Херсон продолжает оказывать гражданское сопротивление российским оккупантам. Сотни жителей города по-прежнему требуют, чтобы враг убирался из нашей земли, пока жив.

Однако оккупанты не оставляют призрачных надежд кого-то к чему-то принудить в Украине, совершенно не понимая, что это невозможно со столь свободолюбивой нацией.

Гуманитарный террор

Сначала враг пытался сфабриковать картинку для собственной пропаганды с раздачей якобы гуманитарной помощи. На что жители Херсона, несмотря на трудности, указали единственное верное направление для захватчиков на нашей земле.

19 марта российские оккупационные войска не пропустили гуманитарную помощь в города Херсонской области. Об этом сообщила во время ежедневного брифинга вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Однако этим сломать местных жителей снова не удалось, и они продолжили митинговать.

Старые сценарии школы 90-х

Вторая попытка оказалась, конечно, тоже неудачной. Оккупанты пытались повторить давний сценарий и провозгласить так называемую ХНР.

На все эти жалкие попытки захватчиков местные жители отвечают только большим сопротивлением. Они ежедневно устраивают митинги, где напоминают оккупантам, что им здесь не рады и лучше им как можно скорее убираться.

Не помогает российским оккупантам ни похищение людей, ни незаконные задержания митингующих, ни стрельба по безоружным.

Даже их спецназовцев, которые якобы должны держать город в страхе, никто не боится. Поскольку неволя — всегда страшнее смерти.

Расстрелы и светошумовые гранаты тоже нас не берут

Вчера, 21 марта, жители Херсона снова пытались собраться на митинг против оккупантов на площади Свободы. Однако враги забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь.

Местные опубликовали несколько видео с событиями. На них люди пытались подойти к монументу погибшим в АТО/ООС херсонцам, когда россияне открыли стрельбу.

В ответ от митингующих прозвучали требования вернуть похищенных людей. Не забыли херсонцы напомнить и о Чернобаевке, которая ждет каждого оккупанта.

Как сообщает Укринформ, в этот раз российские агрессоры выстроились ближе, чем на предыдущих акциях, перегородив часть площади Свободы. Одну площадь они пытались разрушить, а эту — оккупировать.

Очень ощущается нехватка свободы в русской крови, которая, однако, в этой жизни им уже не светит. Особенно за то, что сняли Государственный флаг Украины на этой же площади.

Из-за выстрелов среди людей были раненые, которым уже оказали необходимую медицинскую помощь. После стрельбы начались взрывы над городом.

Неприятное и новое — слезоточивый газ против митингующих

Сегодня, 22 марта, люди прекрасного Херсона снова вышли на митинг, несмотря на вчерашние кровавые запугивания. На этот раз оккупанты прибегли к новым методам на этой войне, но привычных в собственной практике, и применили слезоточивый газ.

Они надеялись на успех хотя бы этой попытки, но забыли, что для россиян успех в Украине просто не возможен. Разве что успешно попасть в самый настоящий ад.

Разогнать проукраинский митинг, который ежедневно собирается возле кинотеатра Украина, захватчикам так и не удалось. После того как дым рассеялся, люди вернулись на площадь.

Там херсонцы нашли боеприпасы, которыми россияне стреляли по мирному митингу, и следы попадания на стенах кинотеатра.

Даже после обстрелов спасут

Как сообщил городской голова Херсона Игорь Колыхаев, информация о том, что все больницы города переполнены, не соответствует действительности.

На самом деле ситуация существенно не изменилась и отделения равномерно заполнены, как и до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Медикаментов тоже достаточно, поэтому Игорь Колыхаев попросил горожан не разводить панику и беречь себя, насколько это возможно.

Восстановление связи Укртелекомом

Несмотря на все события, жизнь города не останавливается, а люди пытаются восстанавливать все, что разрушают оккупанты. Как сообщает Госспецсвязь, Укртелеком возобновил интернет-подключение в Херсоне и области. В настоящее время в регионе работает уже 70% районных узлов связи.

Поэтому мы очень надеемся, что херсонцы нас слышат и знают, насколько мы ими гордимся.

Мы с вами! Вместе преодолеем все!

А пока мы все работаем на общую победу и полное вытеснение российских оккупантов из нашего дома, читай, какие потери врага по состоянию на сегодняшний день и сколько осталось у него запасов.