Росію бісить, що Україна не підтримала ідею квазіреспублік — Ольга Айвазовська про події в Херсоні та трибунал над РФ

Росія не вдало намагалася повторити сценарій восьмирічної давності та проголосити в місті Херсон народну республіку ХНР.
Місцеві жителі чинили сильний спротив і не дали сфальсифікувати жодний референдум.
Голова правління ВГО Громадянська мережа ОПОРА Ольга Айвазовська розповіла детальніше про ці дії агресора.
— Правових або юридичних наслідків будь-яких подібних дій, заяв чи спроб організації референдумів немає. Місцева влада заявила, що Херсонщина і Херсон — це Україна, — розповіла Айвазовська.
І за словами Ольги це найбільше бісить Російську Федерацію, адже вона вважала, що південь і частина сходу України з радістю приєднається до невизнаних республік та Росії.
Українська держава дасть правову оцінку цій діяльності тоді, коли це буде можливо.
Українська держава дасть правову оцінку цій діяльності тоді, коли це буде можливо.
Також Ольга Айвазовська наголосила на тому, що у нас є люди, які готові фіксувати воєнні злочини Росії на території України. Це громадські організації, міжнародні організації, зокрема ОБСЄ.
— Щодо порушення РФ низки міжнародних конвенцій — це приведе до створення трибуналу, який матиме змогу засудити Росію та її керівництво і компенсувати фінансово інфраструктурні наслідки бойових дій для міст.
А також компенсувати фізичним особам, що постраждалим.
А також компенсувати фізичним особам, що постраждалим.
Та покарання чекає не лише на Росію загалом, але й окремо на Путіна. Раніше ми розповідали про суд над Путіним в Гаазі та що на нього чекає.