Росію бісить, що Україна не підтримала ідею квазіреспублік — Ольга Айвазовська про події в Херсоні та трибунал над РФ

Росія не вдало намагалася повторити сценарій восьмирічної давності та проголосити в місті Херсон народну республіку ХНР.

Місцеві жителі чинили сильний спротив і не дали сфальсифікувати жодний референдум.

Голова правління ВГО Громадянська мережа ОПОРА Ольга Айвазовська розповіла детальніше про ці дії агресора.

— Правових або юридичних наслідків будь-яких подібних дій, заяв чи спроб організації референдумів немає. Місцева влада заявила, що Херсонщина і Херсон — це Україна, — розповіла Айвазовська.

І за словами Ольги це найбільше бісить Російську Федерацію, адже вона вважала, що південь і частина сходу України з радістю приєднається до невизнаних республік та Росії.

Українська держава дасть правову оцінку цій діяльності тоді, коли це буде можливо.

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Також Ольга Айвазовська наголосила на тому, що у нас є люди, які готові фіксувати воєнні злочини Росії на території України. Це громадські організації, міжнародні організації, зокрема ОБСЄ.

— Щодо порушення РФ низки міжнародних конвенцій — це приведе до створення трибуналу, який матиме змогу засудити Росію та її керівництво і компенсувати фінансово інфраструктурні наслідки бойових дій для міст.

А також компенсувати фізичним особам, що постраждалим.

Та покарання чекає не лише на Росію загалом, але й окремо на Путіна. Раніше ми розповідали про суд над Путіним в Гаазі та що на нього чекає.