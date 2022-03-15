Россию бесит то, что Украина не поддержала идею квазиреспублики — Ольга Айвазовская о событиях в Херсоне и трибунал над РФ

Россия неудачно пыталась повторить сценарий восьмилетней давности и провозгласить в городе Херсон народную республику ХНР.

Местные жители оказали сильное сопротивление и не дали сфальсифицировать референдум.

Глава правления ВОО Гражданская сеть ОПОРА Ольга Айвазовская рассказала подробнее об этих действиях агрессора.

— Правовых или юридических последствий каких-либо подобных действий, заявлений или попыток организации референдумов нет. Местные власти заявили, что Херсонская область и Херсон — это Украина, — рассказала Айвазовская.

И по словам Ольги, это больше всего бесит Российскую Федерацию, ведь она считала, что юг и часть востока Украины с радостью присоединится к непризнанным республикам и России.

Украинское государство даст правовую оценку этой деятельности тогда, когда это будет возможно.

Смотреть по теме 0:02:36 Сопротивление путинским захватчикам! Как Херсонщина и Запорожье указывают россиянам путь вслед за кораблем

Также Ольга Айвазовская рассказала, что у нас есть люди, которые готовы фиксировать военные преступления России на территории Украины. Это общественные организации, международные организации, в частности, ОБСЕ.

— Что касается нарушения РФ ряда международных конвенций — это приведет к созданию трибунала, который сможет осудить Россию и ее руководство и компенсировать финансово инфраструктурные последствия боевых действий для городов.

А также компенсировать пострадавшим физическим лицам.

Но наказание ждет не только Россию в целом, но и отдельно Путина. Ранее мы рассказывали о суде над Путиным в Гааге и что его ждет.