Российские войска ворвались в город-спутник ЧАЭС Славутич — все, что известно

Утром субботы 26 марта российская техника вошла в город-спутник ЧАЭС Славутич.

Накануне российские военные обстреливали блокпосты вокруг города, а сегодня им удалось ворваться в центр города.

Впоследствии появилась информация о том, что оккупанты похитили городского голову Юрия Фомичева. Но после обеда он уже оказался на свободе и заявил, что “до обеда захватчики покружат, а после должны уйти из города”.

Как реагируют местные жители

Жители Славутича с самого утра вышли на улицы с огромным украинским флагом. Они прогоняли агрессора и напоминали, что Славутич – это Украина.

В ответ на это российские военные начали стрелять в воздух.

Оккупанты открыли огонь в воздух и бросают в толпу светошумовые гранаты, – сообщил начальник Киевской ОВА Александр Павлюк.

Напомним, в Херсоне местные жители тоже не устают объяснять российским военным, что им здесь не рады. Как херсонцы отстаивают свободу, смотри по ссылке.