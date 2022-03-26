Славутич полностью изолирован — какая сейчас ситуация в городе и в Киевской области

Генерал-лейтенант и глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк рассказал, какая ситуация в Славутиче и Киевской области по состоянию на 26 марта.

Славутич полностью изолирован, враг зашел в город. Россияне задержали мэра, однако потом отпустили.

Утром около 4 тысяч мирных жителей провели митинг в знак протеста против захвата города рашистами.

Теперь городской глава занимается вопросом создания гуманитарного коридора из Славутича.

Смотри, какая ситуация на фронте Киевской области и почему отменили комендантский час в Киеве.

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