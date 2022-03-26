Тростянец освобожден! Как бежала русская армия от украинцев

Тростянец освобожден от русской оккупации. Сегодня силами украинских военных и местных жителей удалось вернуть этот город в Сумской области под контроль украинской власти.

Наши защитники изгнали из Тростянца элиту российских сухопутных войск — Кантемировскую танковую дивизию.

Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Охтырки и боев за Тростянец.

Потерпев неудачи, российская армия убегала из Тростянца и оставила вооружение, технику и боеприпасы, которые бойцы ВСУ используют для освобождения других украинских городов от оккупации.

Напомним, ранее мы рассказывали о провальном наступлении на Киев и других неудачах врага на фронте 26 марта.