Провальное наступление на Киев и минус вертолет: неудачи врага на фронте 26 марта

Попытки штурма, авианалеты и огневые атаки. Российские военные продолжают бать по позициям ВСУ и по гражданскому населению, однако о победах врага речь не идет.
Об этом отчитываются в Министерстве обороны Украины на странице в Facebook.
Смотри в видео, как в прицел украинских сил попала бронемашина врага и что от нее осталось:
— Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов, — сообщают в МОУ.
Напомним, вчера Алексей Арестович рассказал, что из 648 бойцов БТГ врага выжили только трое. Возможно, из-за неудачного названия: БТГ входила в 200-ю отдельную мотострелковую бригаду РФ.