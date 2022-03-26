Провальное наступление на Киев и минус вертолет: неудачи врага на фронте 26 марта

Попытки штурма, авианалеты и огневые атаки. Российские военные продолжают бать по позициям ВСУ и по гражданскому населению, однако о победах врага речь не идет.

Об этом отчитываются в Министерстве обороны Украины на странице в Facebook.

Защитники Киева успешно отражают наступление противника и удерживают наши рубежи. Учитывая неудачи в наступлении, враг активизировал свои ДРГ в столице.

успешно отражают наступление противника и удерживают наши рубежи. Учитывая неудачи в наступлении, враг активизировал свои ДРГ в столице. На Донецком и Луганском направлениях силы ООС отразили все вражеские атаки. Только за сутки на этом участке погибли 170 российских оккупантов. Кроме того, российские военные остались без 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники.

Смотри в видео, как в прицел украинских сил попала бронемашина врага и что от нее осталось:

Противовоздушная оборона тоже не дремлет. 25 марта украинские защитники уничтожили 3 самолета, 3 беспилотника, по меньшей мере 5 ракет и вертолет оккупанта.

— Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов, — сообщают в МОУ.

Чтобы подавить сопротивление украинцев во временно оккупированных городах, захватчики развернули практически все подразделения Росгвардии, которые находились в Крыму и частично в Херсонской, Донецкой, Запорожской областях.

Между тем, в рядах российских войск начались проблемы с финансированием. Такие колоссальные расходы на “военную операцию” в Украине не были заложены в госбюджет России на 2022 год, кроме того — уже сказывается действие санкций против агрессора.

Напомним, вчера Алексей Арестович рассказал, что из 648 бойцов БТГ врага выжили только трое. Возможно, из-за неудачного названия: БТГ входила в 200-ю отдельную мотострелковую бригаду РФ.