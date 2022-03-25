Стабильный разгром оккупантов: Арестович об отказе российских военных ехать “на прогулку” в Украину

Продолжаются 30-е сутки активной фазы российско-украинской войны. В течение суток ситуация на фронте не изменилась, российские войска продолжают нести огромные потери, особенно традиционно в Чернобаевке.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович провел брифинг относительно новых потерь врага, часто бессмысленных, и рассказал о массовом отказе российских военных ехать “на прогулку” в Украину.
Ведутся тактические действия по улучшению положения сторон, но ВСУ держат преимущество на своей стороне.
Ведутся тактические действия по улучшению положения сторон, но ВСУ держат преимущество на своей стороне.
Героически держится Мариуполь, а также Чернигов. Отдельная благодарность личному составу и жителям города Славутич, терроборона которого отразила первую попытку русского наступления и героически держит оборону города.
Противник пытался наносить единичные воздушно-ракетные удары по территории Украины, но их интенсивность значительно снизилась по сравнению с предыдущими днями.
Враг избегает применения пилотируемой авиации и перешел к применению беспилотных летательных аппаратов для разведки, но воздушные силы и ПВО продолжают их уничтожать.
Генеральный штаб Министерства обороны Украины и разведка отмечает низкий уровень морально-психологического состояния российских войск. Резервы врага плохо собираются на территории Украины, поскольку многие военнослужащие отказываются ехать к нам в командировку.
Причин этому несколько. Одна из них — огромные потери, которые они здесь несут, и слухи, наконец достигшие территории России.
Причин этому несколько. Одна из них — огромные потери, которые они здесь несут, и слухи, наконец достигшие территории России.
Батальонно-тактическая группа 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ понесла значительные потери. Неудачное название. Возможно, поэтому из 648 бойцов бригады выжили только трое, два ранены.
Да, это снова произошло на аэродроме в Чернобаевке. Кроме того, что ВСУ еще раз уничтожили врага в славном селе, но и ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева.
50% одного из полков 7 ДШБ РФ написали рапорты об отказе от участия в боевых действиях, несмотря на запугивание личного состава. Их состояние души можно понять, поскольку часть их командования тоже в Чернобаевке.
Также от участия в войне против Украины отказались подразделение Росгвардии и полиции.
В Ростове-на-Дону 12 человек, отказавшихся от участия в боевых действиях, подвергаются преследованиям со стороны российских властей.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Украинцы дают достойный отпор врагу, города сопротивляются, а украинские войска освобождают их от всякой нечисти. Читай, как наши знаменитые ВСУ дают взбучку оккупантам в Запорожье.