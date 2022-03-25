Стабильный разгром оккупантов: Арестович об отказе российских военных ехать “на прогулку” в Украину

Продолжаются 30-е сутки активной фазы российско-украинской войны. В течение суток ситуация на фронте не изменилась, российские войска продолжают нести огромные потери, особенно традиционно в Чернобаевке.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович провел брифинг относительно новых потерь врага, часто бессмысленных, и рассказал о массовом отказе российских военных ехать “на прогулку” в Украину.

Ведутся тактические действия по улучшению положения сторон, но ВСУ держат преимущество на своей стороне.

Героически держится Мариуполь, а также Чернигов. Отдельная благодарность личному составу и жителям города Славутич, терроборона которого отразила первую попытку русского наступления и героически держит оборону города.

Противник пытался наносить единичные воздушно-ракетные удары по территории Украины, но их интенсивность значительно снизилась по сравнению с предыдущими днями.

Враг избегает применения пилотируемой авиации и перешел к применению беспилотных летательных аппаратов для разведки, но воздушные силы и ПВО продолжают их уничтожать.

Генеральный штаб Министерства обороны Украины и разведка отмечает низкий уровень морально-психологического состояния российских войск. Резервы врага плохо собираются на территории Украины, поскольку многие военнослужащие отказываются ехать к нам в командировку.

Причин этому несколько. Одна из них — огромные потери, которые они здесь несут, и слухи, наконец достигшие территории России.

Батальонно-тактическая группа 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ понесла значительные потери. Неудачное название. Возможно, поэтому из 648 бойцов бригады выжили только трое, два ранены.

Да, это снова произошло на аэродроме в Чернобаевке. Кроме того, что ВСУ еще раз уничтожили врага в славном селе, но и ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

50% одного из полков 7 ДШБ РФ написали рапорты об отказе от участия в боевых действиях, несмотря на запугивание личного состава. Их состояние души можно понять, поскольку часть их командования тоже в Чернобаевке.

Также от участия в войне против Украины отказались подразделение Росгвардии и полиции.

В Ростове-на-Дону 12 человек, отказавшихся от участия в боевых действиях, подвергаются преследованиям со стороны российских властей.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составили:

личного состава — около 16100 человек;

танков — 561;

боевых бронированных машин — 1625;

артиллерийских систем — 291;

РСЗО — 90;

средства ПВО — 49;

самолетов — 115;

вертолетов — 125;

автомобильной техники — 1089;

корабли/катера — 5;

цистерн с ГСМ — 72;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 53;

специальная техника — 18.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Украинцы дают достойный отпор врагу, города сопротивляются, а украинские войска освобождают их от всякой нечисти. Читай, как наши знаменитые ВСУ дают взбучку оккупантам в Запорожье.